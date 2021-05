Crnogorski karatisti u Poreču za desetu evropsku medalju

Poreč, (MINA) – Crnogorski karatisti od sjutra do nedjelje boriće se u Poreču za desetu seniorsku medalju na kontinentalnim šampionatima od obnove nezavisnosti.

Sjutra, prvog takmičarskog dana 56. Evropskog prvenstva u karateu, nastupiće osam crnogorskih karatista.

U borbama na tatami će osvajači medalja sa posljednjeg Evropskog prvenstva Mario Hodžić (do 75) i Nikola Malović (do 84), Predrag Smolović (preko 84), Ksenija Rajović (do 61), Marina Raković (do 68) i Dragana Konjević (preko 68).

U katama pojedinačno takmičiće se Biserka Radulović i Vladimir Mijač. Hodžić, srebrni iz Gvadalahare, kazao je da je cilj isti – borba za medalju i pobjedničko postolje.

“Cilj je i na ovom takmičenju, kao i na svakom prethodnom, jedna od medalja. Imamo velike šanse da se domognemo odličja, ne samo ja već i ostale kolege iz reprezentacije. Imali smo odlične pripreme, sa kvalitetnim sparing partnerima i vjerujem da će ova godina biti možda jedna od najboljih”, rekao je Hodžić agenciji MINA.

On je saopštio da će u Poreču prvi put na velikim takmičenjima nastupiti u kategoriji do 75 kilograma.

“Nastupaću u možda jednoj od najtežih kategorija. To mi predstavlja dodatnu motivaciju. Na evropskim prvenstvima u seniorskoj konkurenciji osvojio sam bronzanu i srebrnu medalju, u Poreču gađam zlato”, kazao je Hodžić.

Osvajač bronzane medalje iz Gvadalahare, Malović očekuje dobar nastup i na svom trećem kontinentalnom šampionatu u seniorskoj konkurenciji.

“Spreman sam, imali smo odlične pripreme, sparingovali smo i imali zajedničke treninge sa svjetskim i evropskim šampionima. Smatram da nikada nijesmo bili spremniji i nikada jače pripreme nijesmo imali. Crnogorski tim ima veliki potencijal i siguran sam da ćemo se vratiti sa jednom od medalja”, rekao je Malović.

Karatisti su na kontinentalnim šampiontima u seniorskoj konkurenciji, u kimonu sa crnogorskim grbom, do sada osvojili devet medalja – jednu srebrnu i osam bronzanih.

Srebrni je bio Hodžić 2019. u Gvadalahari, koji ima i bronzanu medalju, dvije godine ranije, u turskom Koćeliju.

Bronzane medalje osvajali su i Jelena Maksimović (2014), Dragana Konjević (2016), Marina Raković (2012, 2013. i 2015), Nikola Malović (2019) i ženski kata tim u sastavu Milena Milačić, Tijana i Biserka Radulović (2007).

Na šampionatu u Poreču učestvuje 513 takmičara iz 47 država Evrope, među kojima je i Crna Gora sa 1z karatista