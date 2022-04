Crna Gora se bori sa unutrašnjim nesuglasicama umjesto da zatvara poglavlja

Podgorica, (MINA) – Crna Gora, lider u procesu pridruživanja Evropskoj uniji (EU), bori se sa unutrašnjim nesuglasicama, umjesto da radi na zatvaranju pregovaračkih poglavlja, ocijenila je predsjednica Evropskog parlamenta (EP) Roberta Metsola.

Ona je, na Forumu posvećenom Balkanu, u organizaciji Evropskog liberalnog foruma u Bugarskoj, istakla da EP pozdravlja to što je zapadnobalkanska šestorka osudila rusku agresiju na Ukrajinu, i pohvaljuje zemlje koje su primijenile sankcije EU protiv Rusije.

“Međutim, dalje naglašavamo da sankcije moraju nastaviti da se sprovode u potpunosti. To se očekuje od svake zemlje koja teži da postane članica Unije. Mi smo jaki onoliko koliko smo ujedinjeni”, naglasila je Metsola, prenosi Portal RTCG.

Metsola je istakla da je stabilnost u neposrednom susjedstvu EU od vitalnog značaja za stabilnost Unije.

“Zato moramo da smislimo načine da ubrzamo proces proširenja na Zapadnom Balkanu, kao moćno oruđe za suprotstavljanje naporima zlonamjernih stranih aktera, uključujući dezinformisanje i propagandne kampanje, da destabilizuju region”, kazala je Metsola.

Ona je navela da su, geografski, zemlje Zapadnog Balkana okružene Unijom, i da bi njihovo pristupanje ne samo označilo proširenje EU, već bi bilo i značajan korak da Evropa bude potpuna.

“Zemlje Zapadnog Balkana već predugo kucaju na naša vrata. Sada je potrebna jasnoća – i za njih i za nas”, poručila Metsola.

Prema njenim riječima, zapadnobalkanska šestorka treba da nastavi naporno da radi na ispunjavanju kriterijuma za pristupanje, i moraju se uložiti istinski napori da se riješe sva otvorena bilateralna pitanja.

“Dok postoji potreba za potpunom implementacijom unutrašnjih reformi, ne možemo nastaviti da odugovlačimo i dodajemo kriterijume. EU, takođe, mora da održi riječ – moramo da ispunimo svoja obećanja”, kazala je Metsola.

Govoreći pojedinačno o zemljama regiona, Metsola je istakla da su Albanija i Sjeverna Makedonija učinile svoj dio za početak pristupnih pregovora, ali da uprkos uzastopnim pozivima EP, datumi za prve međuvladine konferencije sa tim zemljama tek treba da budu određeni.

“Uprkos tome što su ispunili sve naše zahtjeve, stanovnicima Kosova i dalje je potrebna viza za ulazak u EU. Ponovljeni pozivi EP naišli su na „gluve uši“. Ne samo da je nepravedno, već podriva kredibilitet Unije – to nas slabi”, kazala je Metsola.

Ona je ocijenila da se Crna Gora, lider u procesu pridruživanja EU, bori sa unutrašnjim nesuglasicama umjesto da radi na zatvaranju pregovaračkih poglavlja.

„Srbija, još jedan lider, ozbiljno zaostaje kada je u pitanju usklađivanje sa zajedničkom spoljnom i bezbjednosnom politikom EU“, kazala je Metsola.

Kako je navela, posebnu pažnju posvećuju situaciji i Bosni i Hercegovini.

Prema riječima Metsole, nedavne prijetnje Rusije ne ostavljaju sumnju da je Vladimir Putin spreman da nastavi svoju destruktivnu kampanju i na Zapadnom Balkanu.

„EP ostaje u potpunosti posvećen suverenitetu, teritorijalnom integritetu i stabilnosti Bosne i Hercegovine i odlučan je da se suprotstavi svim pokušajima da se on ospori”, naglasila je Metsola.

