Crna Gora dužna da njeguje svoju istoriju i tradiciju

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je dužna da njeguje svoju istoriju i tradiciju, rekao je ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić, dodajući da se simbolu države Cetinju mora omogućiti da bude dobar domaćin svih visokih gostiju.

Povodom Dana nezavisnosti, Krivokapić posjetio je Cetinje gdje se sastao sa gradonačelnikom Nikolom Đuraškovićem, predsjednicom Skupštine Prijestonice Milenom Vujačić i zamjenicom gradonačelnika Nikoletom Martinović.

Kako su kazali iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP), dan obnove nezavisnosti je bio povod da u sklopu projekta “Beautiful Cetinje” MVP da svoj doprinos u ostvarenju projekta.

U nastavku posjete oni su sa rezidentnim koordinatorom Ujedinjenih nacija (UN), Piterom Lundbergom i stalnom predstavnicom UNDP, Danijelom Gašparikovom obišli zgradu namjenjenu MVP, čija je rekonstrukcija uz podršku UNDP-a završena 2017. godine.

Čestitavši Dan nezavisnosti građanima, Krivokapić je istakao je da su u obnovu ovog spomenika kulture uloženi značajan trud i sredstva.

„Crna Gora je dužna da njeguje svoju istoriju i tradiciju, čiji je simbol Cetinje za koje moramo omogućiti da bude dobar domaćin svih visokih gostiju“, rekao je Krivokapić.

Na taj način, kako je naveo, Crna Gora će pokazati svoju milenijumsku vertikalu od četiri dinastije, svetiteljsku mudrost Petra I, erudiciju Petra II.

„Kao i u Prvom i Drugom svjetskom ratu i sada se Crna Gora kroz NATO savezništvo nalazi na pravoj strani istorije u najvećoj bezbjednosnoj krizi na tlu Evrope od završetka posljednjeg Veljeg rata“, dodao je Krivokapić.

Rezidentni koordinator UN Piter Lundberg istakao je da mu je veliko zadovoljstvo posjetiti, kako je kazao “posebnu zgradu”, koja je rekonstruisana uz pomoć UNDP-a i koja predstavlja jedan od simbola kontinuirane i istinske saradnje Ujedinjenih nacija i naše države.

“Veoma cijenimo članstvo Crne Gore i njenu aktivnu ulogu u UN i siguran sam da će ovo dugogodišnje partnerstvo biti dodatno osnaženo kroz predstojeći petogodišnji strateški okvir saradnje koji je razvijen zajedno sa Vladom”, naveo je on.

Stalna predstanica UNDP-a u Crnoj Gori, Daniela Gašparikova, naglasila je da je projekat „Beautiful Cetinje“ jasan primjer da revitalizacija nije samo način da se objektima udahne novi život, već prilika za uvođenje mjera energetske efikasnosti, sa ciljem očuvanja životne sredine.

Prema riječima Gašparikove, UNDP je kroz sprovođenje ovog jedinstvenog projekta podržao ideju o Cetinju kao energetski efikasnoj urbanoj sredini.

„UNDP će, kao i do sada, nastaviti da podržava crnogorsku Vladu u dostizanju ciljeva održivog razvoja i ispunjavanju obaveza iz procesa pristupanja EU. Uz zajedničku posvećenost čitavog društva zelenoj i pravednoj tranziciji, približićemo se ovom cilju”, poručila je ona.

Govoreći o valorizaciji zgrade nekadašnjeg ruskog poslanstva, Krivokapić je naveo da je nakon ulaganja vrijednog tri miliona EUR iz 2017. godine, ona izložena zubu vremena čekajući svoje stavljanje u punu funkciju.

On je istakao želju da je sada, korak po korak, učinimo pravim mjestom za visoke goste države.

Budući da taj posao tek predstoji, on je najavio da će u skladu sa svojom dužnošću, prvog gosta primiti upravo na Cetinju.

