Podgorica, (MINA) – Poslanik Demokratskog fronta Strahinja Bulajić podnio je ostavku na mjesto poslanika i potpredsjednika Skupštine.

Ostavka Bulajića objavljena je na sajtu Skupštine.

