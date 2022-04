Bojović: Lokalni izbori veliki ispit za opstanak buduće vlade

Podgorica, (MINA) – Rezulati lokalnih izbora u Podgorici biće veliki ispit za opstanak buduće vlade, njenu funkcionalnost i izdržljivost, ocijenio je jedan od lidera Građanske inicijative (GI) 21. maj, Rade Bojović.

“Ukoliko rezultati budu povoljni po konstituente izvršne vlasti i Demokratsku partiju socijalista (DPS), koja je podržava, onda će ta vlada moći bez problema da opstane do dogovorenog roka”, kazao je Bojović u intervjuu agenciji MINA.

On je rekao da od nove vlade ne treba imati velika očekivanja, budući da je, kako je naveo, riječ o iznuđenom rješenju.

“U ovim okolnostima, najbolje je bilo da je Crna Gora dobila političko-tehničku vladu, koja bi bila proizvod svih aktera u parlamentu i oročena da pripremi izbore, ali i očuva elementarnu stabilnost u državi, nacionalnu ekonomiju i deblokira evropske procese”, smatra Bojović.

On je kazao da bi ta vlada imala potpuno drugačiji profil, legitimitet, ali i da bi iskazivala parlamentarno jedinstvo, navodeći da očigledno nije postojala dobra volja ni jedinstvo da se dođe do tog rješenja.

Prema riječima Bojovića, dosadašnja parlamentarna većina, izuzev URA-e koja je napravila konverziju, po svakoj cijeni je htjela da napravi novu vladu koja je primarno bila izraz Demokratskog fronta (DF) i Demokratske Crne Gore.

“To nije bilo moguće niti realno, i zbog zapadnih partnera i saveznika koji su uočili o kakvoj se vladi radi, i koji spoljni faktori su uticali na njen rad”, rekao je Bojović.

On je poručio da je važno da nova vlada ne potraje i da se, kako je rekao, ne desi ono za što postoji potencijalna opasnost – da traje dvije umjesto najavljenih godinu.

Bojović je ocijenio da će nova vlada po mnogo čemu biti nasljednica prethodne izvršne vlasti, kada je posrijedi partitokratski diskurs, političke trgovine, kao i način strukturisanja ministarstava.

“To što je sa 12 broj ministarstava povećan na 18 očigledno govori da je postojao snažan fokus na političke fotelje, premještanja, ostvarenje političke moći koje će strankama na budućim izborima omogućiti da politički prežive”, smatra Bojović.

On je rekao da nova vlada predstavlja partitokratski iznuđen proizvod sa elementima dodatnog avanturizma.

“Kad bih uprostio, mislim da će se ovaj politički cirkus koji gledamo od 30. avgusta nastaviti u novoj formi. Ne očekujem da će deklarativne najave mandatara u značajnoj mjeri biti realizovane”, kazao je Bojović.

On je ocijenio da je bizarno to što konstituenti vlade imaju više ministara nego poslanika, dodajući da je iluzorno očekivati da će DPS biti samo politički fikus, koji će bespogovorno sprovoditi volju novog mandatara i ministara.

“DPS će sigurno postavljati uslove koji će biti vezani, ako ne za ministarska mjesta, onda za pod-ministarska mjesta i pozicije po političkoj dubini. Na taj način, pokušaće da se na mala vrata vrate u sferu političke moći”, naveo je Bojović.

Prema njegovim riječima, nije realno očekivati da će vlada imati stabilnost i koherentnost, ali se mora imati u vidu da se ona ne bi konstituisala da nije stavova i političkog odnosa zvaničnog Brisela i Vašingtona.

Bojović je kazao da ne očekuje veliki problem prilikom usvajanja antikoruptivnih zakona budući da bi, kako je istakao, eventualni protivnik toga sebe u najširoj javnosti detektovao kao branioca korupcije i kriminala u Crnoj Gori.

“Ne vjerujem da će biti velikih neslaganja oko takvih rješenja. Neslaganja može biti oko drugih rješenja vlade, personalnih odnosa, činjenice da u toj vladi prvi put imate Socijalističku narodnu partiju (SNP), koja se ni u čemu nije reformisala”, rekao je Bojović.

Prema njegovim riječima, napravljen je politički galimatijas, pa će se vrlo brzo ukazati koliko je takva izvršna vlast spremna da sprovodi javne politike.

Bojović je kazao da je SNP već počeo da pravi određene ustupke, a ključni je, kako je naveo, to što je prihvatio da Socijaldemokratska partija (SDP) bude dio vlade.

“Doveli su sebe u poziciju da rejting nikad nije bio lošiji, imajući u vidu da su rukovodeći kadrovi u Glavnom odboru to rješenje isforsirali, nasuprot političkoj volji njihovih birača”, ocijenio je Bojović.

On je kazao da SNP ulazi u “rizičnu utakmicu svoje budućnosti”, dok će s druge strane steći određene poluge političke moći.

Ta partija će, kako je dodao Bojović, imati šest ministarstava i na taj način će moći da proba da sebi omogući političku poziciju “zahvaljujući kojoj bi kupila vrijeme i preživjela naredne izbore, ili pravila neke nove koalicije”.

“Biće interesantno vidjeti kako će se ponašati URA, koja ima tri poslanika, četiri ministarstva i mjesto premijera. Imate grotesknu situaciju koju Crna Gora do sada nije gledala”, rekao je Bojović.

On je naveo da ne isključuje da izbor vlade na Cetinju bude obavijen skandalom, pogotovo ako u parlamentu budu prisutni poslanici koji su izričito protiv te vlade, odnosno DF i Demokrate.

“Prethodna Vlada koja se mučila da se iznjedri, uspjela je da potraje više od godinu. Poznato je da privremena rješenja traju duže nego što se očekuje, zato ne bi iznenadilo da ona potraje do kraja mandata”, rekao je Bojović.

On je kazao da sva istraživanja pokazuju kako URA nije uspjela da kapitalizuje to što je njen lider bio potpredsjednik Vlade i da se, kako je naveo, vrti na istom procentu podrške koji je imala na izborima 2020. godine.

“Njima se otvara šansa, ukoliko ovo ne ostane skandalozno i promašeno, da sebe ojačaju”, rekao je Bojović.

On je kazao da je politički mentalitet građana u Crnoj Gori po mnogo čemu parohijalan i podanički, a ne participativni i demokratski.

“Ovdje se ljudi lako povlađuju za strankama vlasti. Onaj ko je na vlasti ima veću šansu od vanparlamentarnih političkih aktera da, ma šta činio, ojača svoju poziciju”, dodao je Bojović.

Prema njegovim riječima, najbolji primjer za to je potencijalna stranka koju treba da prave premijer Zdravko Krivokapić i ministri u njegovoj Vladi, Milojko Spajić i Jakov Milatović.

“Ta stranka očigledno ima potencijal na bazi činjenice da su godinu bili u vlasti. Ta stranka možda ima potencijal za snagu Demokrata, ili nešto jači politički rejting”, smatra Bojović.

On je poručio da to govori u prilog činjenici koliko je vlast u Crnoj Gori magnet za “neslobodnu političku javnost”.

“Imamo problem sa građanstvom u smislu spremnosti da budu podložni političkoj korupciji, u najširem značenju te riječi, da slijede stranke vlasti. Zato oni koji konstituišu vlast imaju šanse da, na neki način, očuvaju svoj rejting ili pokušaju da ga kapitalizuju na izborima”, rekao je Bojović.

On je kazao da je GI 21. maj, zbog važnosti predstojećih lokalnih izbora u Podgorici, raspoložena da učestvuje na njima, navodeći da će se odlučiti za samostalan nastup, ili sa političkim partijama koje su programski najbliže.

“To su bivše državotvorne, a sadašnje evroatlantski orjentisane političke stranke, kojima je stalo da Crna Gora bude politički uređena kao građansko društvo i država. Sa tim akterima može se razgovarati o formiranju jedinstvenog političkog bloka”, rekao je Bojović.

