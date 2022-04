Bečić: Evropski, evroatlanski i prozapadni put Crne Gore nemaju alternativu

Podgorica, (MINA) – Evropski, evroatlanski i prozapadni put su izbor Crne Gore i nemaju alternativu, kazao je lider Demokrata Aleksa Bečić, dodajući da su zato obaveze države na tom putu jasne koliko god bile izazovne.

Bečić je rekao da se stoprocentno usklađivanje spoljnih i bezbjednosnih politika Crne Gore, a u svijetlu aktuelnosti usklađivanje Vlade sa sankcijama i drugim odlukama crnogorskih partnera povodom ratne agresije Rusije na Ukrajinu, podrazumijeva.

“Naravno, može se sa emocijama građana igrati i politički profitirati, ali vođenje države i obavljanje najvažnijih državnih funkcija nalaže odlučivanje bez kalkulacija i donošenje teških odluka”, kazao je Bečić na Tviteru /Twitter/.

On je rekao da je u potpunosti privržen sporazumu koji je potpisao 8. septembra 2020. godine što je, kako je dodao, dokazao u mnogim izazovnim trenucima tokom rukovođenja Skupštinom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS