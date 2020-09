Bečić: Dogovor oko konstituisanja vlasti može se očekivati brzo

Podgorica, (MINA) – Dogovor oko konstituisanja nove vlasti može se očekivati brzo, kazao je lider koalicije „Mir je naša nacija“ Aleksa Bečić, navodeći da jake ideološke razlike između tri koalicije, koje imaju većinu, ne mogu biti kamen spoticanja.

On je u intervjuu za Novu M rekao da je dinamika pregovora koalicija “Mir je naša nacija” sa koalicijama “Za buućnost Crne Gore” i “Crno na bijelo” dobra i efikasna.

„Očekujem da će se ta dinamika nastaviti u narednom periodu i da ćemo sve ono što je potrebno za taj momenat imati do prve sjednice Skupštine, konstituisanje parlamenta i verifikacija poslaničkih mandata“, naveo je Bečić.

Na pitanje da li jake ideološke razlike između tri koalicije mogu da budu kamen spoticanja, on je odgovorio odrično.

„Apsolutno ne. To smo pokazali ne samo istorijskim rezultatom, nego i zajedničkom istorijskom izjavom, koju su lideri tri pobjedničke koalicije dali nepuna 24 sata nakon završetka izbora, gdje smo jasno saopštili da nema promjene spoljnopolitičkog kursa, da smo spremni da finalizujemo sve međunarodno preuzete obaveze“, kazao je Bečić.

Prema njegovim riječima, prvi potezi nove vlasti moraju ići ka tri ključna cilja, ka pomirenju, ekonomskom i moralnom oporavku.

„Da Crna Gora konačno dobije zakon o slobodi vjeroispovijesti, koji je prihvatljiv i za pravoslavnu i za katoličku i islamsku zajednicu“, dodao je Bečić.

Na pitanje da li će preispitivati priznanje Kosova, on je odgovorio da se mora gledati u budućnost i da se neće vraćati u prošlost i vršiti reviziju tih pitanja koja su opterećivala i dijelila građane.

„Naravno, Srbiji i Kosovu želimo svu sreću u ovom procesu, koji se vodi uz medijaciju najvećih svjetskih sila“, dodao je Bečić.

Upitan da prokomentariše poruku sa Predsjedništva Demokratske partije socijalista (DPS) i da li bi činili vlast sa tom strankom, on je kazao da ne postoji bilo kakva mogućnost za njihovu koaliciju sa DPS-om.

Bečić je istakao da je Crna Gora nezavisna i samostalna.

„Niko ne bi pokušao da to promijeni, ko bi pokušao, imao bi upravo u nama neprijatelja. Vi znate da smo konstantno pozivali na mir, da ljudi u svojim kućama slave, jer nije ovo pobjeda da bismo se mi ponovo dijelili, da bi se neko nekome naslađivao, već pobjeda da bismo krenuli da oporavljamo ovo društvo“, rekao je Bečić.

Prema njegovim riječima, svi oni koji su se oglušili na ono što su bili pozivi političkih lidera i vjerskih velikodostojnika, bilo da su to radili svjesno, a „dominantno je to bilo po zadatku određenih struktura i službi, ili da su to radili nesvjesno, direktno su pomagali poraženoj mafiji“.

Govoreći o posljednjim dešavanjima u Pljevljima, Bečić je kazao da su tokom sinoćnje posjete toj opštini poslali poruku da su spremni da zaštite svakog pojedinca islamske vjeroispovjesti, i u Pljevljima i u svakom dijelu Crne Gore.

„Vi znate da smo u Tuzima, zajedno s manjinama, DPS poslali u opoziciju. Imam dobru saradnju sa Đeljošajem, ne bih to iznosio, sve u svoje vrijeme. Takođe, mi smo s BS u jednom partnerskom odnosu u okviru Evropske narodne partije“, rekao je Bečić.

On smatra da demokratskoj vlasti zaista treba ono što su i manjine, da su manjine potrebne Crnoj Gori.

Komentarišući određene navode da je pobijedila prosrpska i proruska opozicija, Bečić je naveo da su programski, zajedničkom izjavom tri lidera, pokazali da će nova demokratska vlast biti usmjerena prema zapadu.