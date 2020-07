Amfilohije prihvatio poziv da uđe u političku igru

Podgorica, (MINA) – Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije je, ponovnim instruisanjem naroda za koga da glasa a kome da uskrati povjerenje, pokazao da je prihvatio poziv da uđe u političku igru, saopštili su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Amfilohije je u sinoćnjoj „Internet litiji“ Radija Svetigora kazao da se ne bi iznenadio da veliki broj onih koji su do sada glasali za vlast to prestanu da čine na predstojećim izborima.

Iz DPS-a su kazali da je Amfilohije “lamentiranjem nad sudbinom opozicije, nemogućnošću da zbog epidemije koronavirusa održava mitinge po Crnoj Gori u formi litija i uz sasluživanje crkve“, u nedjelju najotvorenije nastupio u ulozi lidera izborne liste Demokratskog fronta (DF), odnosno srpskog bloka.

„Očajni višegodišnji gubitnici zaklonili su se iza crkve, nadajući se da će im tamjan pomoći da ne izgube i predstojeće izbore 30. avgusta“, navodi se u reagovanju.

Iz DPS-a su kazali da je ponovnim instruisanjem vjernog naroda za koga da glasa, a kome da uskrati povjerenje, Amfilohije pokazao da je bez imalo neprijatnosti prihvatio nečiji poziv da uđe u političku igru i da mu taj „koncept manipulisanja emocijama jednog dijela birača nije neukusni ispad, već praksa koju će ponavljati sve vrijeme kampanje“.

Kako su rekli, da je Amfilohije prihvatio kandidaturu za izbore i da godinama, a posebno posljednjih nekoliko mjeseci, vidi sebe na čelu Crne Gore, postaje jasno i na osnovu toga što se “ustremio na ličnost predsjednika i njime se bavi gotovo opsesivno”.

„I na kraju, kada Amfilohije, u svojoj predizbornoj besjedi govori o tajkunima, da li to on misli i na one koji su zahvaljujući nepoštovanju zakona Crne Gore stekli enormno bogatstvo, za i na račun crkve i svetinja, pa sad novčanu moć koriste da sruše pravni poredak države Crne Gore“, navodi se u reagovanju.