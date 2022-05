Adžić: Policijska organizacija mora biti imuna na podjele

Podgorica, (MINA) – Policija mora biti imuna na podjele koje se manifestuju u društvu i za policijski poziv mjerilo nije i neće biti vjera, nacija, pol, niti partijska pripadnost, poručeno je sa sastanka ministra unutrašnjih poslova Filipa Adžića sa službenicima bjelopoljskog i beranskog centra bezbjednosti (CB).

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) saopšteno je da je sastanak održan povodom sumnji policijskih službenika da su diskriminisani na osnovu nacionalne i vjerske pripadnosti.

„Na sastanku je zaključeno da policija mora biti imuna na podjele koje se u većoj ili manjoj mjeri manifestuju u društvu, i da za policijski poziv mjerilo nije i neće biti vjera, nacija, pol, niti partijska pripadnost“, kaže se u saopštenju.

Adžić je poručio da su međuvjerski i međunacionalni sklad, tolerancija i poštovanje osnovne vrijednosti koje se moraju baštiniti, kako u okviru institucije, tako i van nje.

“Crna Gora je građanska država i smatram poražavajućim da danas razgovaramo o diskriminaciji jednih prema drugima“, kazao je Adžić.

On je istakao da je obaveza svakog pojedinca, a posebno zaposlenih u MUP-u i Upravi policije, poštovanje Ustava, koji zabranjuje diskriminaciju po bilo kojem osnovu.

Policijski službenici su zahvalili Adžiću na organizovanju sastanka i upoznali ga sa situacijom u kojoj se nalaze.

„Oni su iznijeli stavove i poglede na dešavanja u CB Bijelo Polje i CB Berane u prethodnom periodu, kao i problem zapošljavanja i napredovanja u službi, što, takođe, povezuju sa nejednakošću koju osjećaju na poslu“, navodi se u saopštenju.

Adžić je, govoreći o zapošljavanju i napredovanju u MUP-u, istakao da će se ono vršiti isključivo na osnovu referenci i zasluga, a ne po osnovu vjerske, nacionalne, ili partijske pripadnosti.

