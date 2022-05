Adžić: Nije bilo političke volje da se rasvijetli zločin deportacije

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori prethodne tri decenije nije bilo političke volje, ni spremnosti, da se zločin deportacije bosansko-hercegovačkih izbjeglica prihvati, nazove pravim imenom i potpuno rasvijetli, ocijenio je ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić.

On je danas prisustvovao memorijalnom okupljanju povodom obilježavanja 30 godina od deportacije bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore 1992. godine, koje su organizovali Akcija za ljudska prava (HRA), Centar za građansko obrazovanje (CGO) i ANIMA – Centar za žensko i mirovno obrazovanje.

Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova, Adžić je položio cvijeće ispred Centra bezbjednosti Herceg Novi, odao počast nevinim žrtvama i rekao da duboko žali zbog njihovog stradanja i da saosjeća sa bolom njihovih porodica i prijatelja.

“Nažalost, prethodne tri decenije nije bilo političke volje, ni spremnosti, da se ovaj zločin prihvati i nazove pravim imenom, te da se potpuno rasvijetli. Bez obzira na tadašnje prilike niko od počinilaca ne treba da bude aboliran od odgovornosti”, kazao je Adžić.

On je rekao da, kao prvi ministar unutrašnjih poslova koji se odazvao pozivu organizatora da prisustvuje memorijalnom okupljanju ispred Centra bezbjednosti Herceg Novi, podržava podizanje spomen obilježja na tom mjestu.

“Smatram to ne samo profesionalnom, već prije svega ljudskom i moralnom obavezom”, kazao je Adžić.

