Administrativni odbor u novom sazivu da napravi otklon od loših odluka

Podgorica, (MINA) – Uloga Administrativnog odbora u prethodnom sazivu izgubila je kredibilitet brojnim lošim odlukama, zbog čega je važno da se u novom napravi otklon od takvog postupanja, ocijenio je koordinator programa vladavine prava u Građanskoj alijansi Zoran Vujičić.

Na posljednjoj sjednici Administrativnog odbora dogovoreno je da se organizuje posebna sjednica tog skupštinskog tijela u vezi sa ostvarivanjem poslovničkih nadležnosti, metodom rada i različitim gledištima poslaničkih klubova na ulogu i funkciju Odbora.

Vujičić je agenciji MINA kazao da je dobro što je novi predsjednik Administrativnog odbora Milun Zogović ukazao da će inicirati predloge koji će ići u pravcu osnaživanja i vraćanja legitimiteta tom odboru.

“Uloga Administrativnog odbora je u prethodnom sazivu izgubila kredibilitet brojnim lošim odlukama, koje su donijeli kako u dijelu smjenjivanja predstavnika nevladinog sektora u Savjetima, tako i u skidanju imuniteta poslanicima i brojnim drugim radnjama koje nijesu bile u skladu sa zakonom”, smatra Vujičić.

Stoga je, kako je poručio, jako važno da se napravi otklon od takvog postupanja.

Na pitanje da li smatra opravdanim novčano kažnjavanje poslanika zbog neopravdanog odsustva sa sjednica parlamenta i radnih tijela, Vujičić je odgovorio da materijalne sankcije u parlamentu šalju lošu poruku.

“Da je to jedini način da se poslanik natjera da dođe na posao, a to je zakonska obaveza i to od njega očekuju građani”, naveo je Vujičić.

Kako je dodao, poslanici su izabrani od strane naroda i oni legitimitet crpe iz volje građana koji su ih glasali.

Vujičić je rekao da nije dobro da poslanik ne dolazi na sjednice bez opravdanja, jer je Skupština mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svakodnevni život.

“Stoga je i njihova odgovornost dodatno veća da svojim ne samo prisustvom, već i davanjem argumentovanih inicijativa, prijedloga, zagovaranja i slično mijenjaju stvari na bolje u državi”, poručio je Vujičić.

Upitan mogu li se očekivati predlozi za izmjene Poslovnika u dijelu koji se odnosi na novčane kazne za izrečenu mjeru opomenu, Vujičić je naveo da nova većina treba da inicira dijalog na tu temu i dođu do najboljeg rješenja koje će biti prihvatljivo za sve.

Zogović je, na posljednjoj sjednici Administrativnog odbora, ocijenio da je možda neophodno inicirati izmjene matičnih zakona kako bi se obezbijedila obaveznost da onaj ko podnosi zahtjev za ograničavanje poslaničkog imuniteta mora doći pred taj odbor i obrazložiti svoj predlog.

Vujičić je kazao da od novog predsjednika parlamenta Alekse Bečića očekuju da se u koordinaciji sa svim predstavnicima političkih partija dijalogom dođe do najboljeg rješenja.

Prema riječima Vujičića, uloga Skupštine je u prethodnom periodu unižena od strane brojnih institucija koje su ignorisale pozive iz parlamenta da dođu, a posebno kada je u pitanju kontrolna funkcija.

“Stoga elemementarno je da kada se, na primjer, podnese zahtjev za skidanje imuniteta da inicijator obrazloženje kaže pred članovima Odbora, a ne samo puko formalno podnošenje zahtjeva”, zaključio je Vujičić.