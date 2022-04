Abazović: Snimak je klasična montaža

Podgorica, (MINA) – Lider Građanskog pokreta (GP) URA Dritan Abazović dao je danas policiji u Ulcinju izjavu u svojstvu građanina, a povodom audio snimka o navodnoj kupovini glasova.

On je kazao da je snimak klasična montaža.

Abazović je za Televiziju Crne Gore rekao da je objavljivanje snimka pokušaj da se on i GP URA diskredituju.

“Niti sam akter snimka, niti sam fizički bio na mjestu gdje su ljudi imali konverzaciju, ako su je uopšte imali”, naveo je Abazović, prenosi portal RTCG.

On je kazao da fizički nije bio u Ulcinju, što su, kako je dodao, svi ostali potvrdili.

“Samim tim je nekako u vrlo prijatnoj atmosferi obavljen razgovor sa pripadnicima Uprave policije, ako bude trebalo da dam još neku izjavu, u bilo kom svojstvu, ja sam spreman da dam”, rekao je Abazović.

On je poručio da podržava tužilaštvo da do kraja ispita taj, ali i generalno sve slične slučajeve.

“Što se tiče ovog snimka – klasična montaža, montaža mog glasa. Čak će se možda vještačenjem ispostaviti da se ne radi o mom glasu, i mislim da bi onda bilo interesantno da nadležni organi ispitaju i portale i pojedince koji se bave takvim pokušajem diskreditacije”, rekao je Abazović.

On je kazao da neće podnositi krivične prijave, jer se radi o NN licu, pa nema osnova za prijavu.

Abazović je naveo da ne želi ni da podnosi prijave protiv jednog portala za povredu ugleda i časti.

Redakcijama više crnogorskih medija 4. aprila je dostavljen snimak navodne kupovine glasova u Ulcinju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS