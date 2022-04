Abazović: Pokušaj stvaranja tenzija i unošenja nemira

Podgorica, (MINA) – Dojavama o podmetnutim bombama u crnogorskim školama, pokušavaju se stvoriti tenzije i unijeti nemir među građane, ocijenio je mandatar Dritan Abazović.

On je poručio da građani treba da se osjećaju bezbjedno.

“Radi se o pokušaju stvaranja tenzija i unošenja nemira među građanima. Nema nikakvog rasula u bezbjednosnom sektoru”, rekao je Abazović novinarima nakon konferencije povodom završetka obrazovnog programa Škole za 21. vijek i projekta Nastavnik za 21. vijek.

Abazović je naveo da živimo u dobu tehnološkog razvoja, sistem ne može tako brzo da interveniše.

“Moj apel je da nikakvog razloga za paniku nema, nikakvo rasulo se ne dešava”, istakao je Abazović.

On je dodao da se nada da će se djeca vrlo brzo vratiti u škole i poručio da policija radi svoj posao.

Komentarišući najavljene tužbe protiv 46 poslanika zbog sazivanja sjednice, Abazović je kazao da je nelegitimno da 28. aprila još nije održana sjednica redovnog zasijedanja Skupštine.

“Možda će bojkotovati prvu sjednicu, a već naredne sedmice će biti u Skupštini. Objasnite kako je prva sjednica nelegitimna, a ostale legitimne”, rekao je Abazović.

Na pitanje koji je povod dolaska specijalnog izaslanika Stejt departmenta Gabrijela Eskobara u Crnu Goru, Abazović je kazao da dolazi sa svojom šeficom što je posebna čast za Crnu Goru.

Kako je rekao, slučaj Vesne Medenica je slučaj koji je dao vjetar u leđa borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Upitan da li su razgovarali sa srpskim službama bezbjednosti o izručenju Miloša Medenice, Abazović je kazao da jesu i da ta saradnja postoji.

Upitan o kamenovanju autobusa na Cetinju, Abazović je kazao da je to jedan nemio događaj i da to osuđuje.

“Takvi postupci su vrlo primitivni i nemaju nikakvu intencija da pokažu drugačije lice Crne Gore, to nije lice Crne Gore”, istakao je Abazović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS