Abazović: Nijesmo razgovarali sa DPS-om o manjinskoj vladi

Podgorica, (MINA) – Građanski pokret URA nije razgovarao sa Demokratskom partijom socijalista (DPS) o konceptu manjinske vlade, kazao je vicepremijer Dritan Abazović, navodeći da se u URA-i nadaju će pregovori sa partijama na vlasti na kraju biti uspješni.

Abazović je rekao da je URA za dijalog sa Demokratskim frontom (DF) i da se nada da će parlamentarna većina naći rješenje trenutne situacije.

On je, kako prenosi portal RTCG, istakao da nijesu razgovarali sa DPS-om o konceptu manjinske Vlade, jer se nadaju da će pregovori sa partijama na vlasti na kraju biti uspješni.

Abazović je naveo da nije siguran da li je URA dobila poziv DF-a za sastanak.

“Nijesmo do sada izbjegavali dijalog, nećemo to raditi ni ubuduće. Moramo da sjednemo da razgovaramo i nađemo najbolje rješenje”, kazao je Abazović.

On je rekao da još nijesu razgovarali o konceptu manjinske Vlade koju zagovara DPS i da misli da prvo treba unutar vladajuće većine da vide šta su rješenja, i da se nada da će ih pronaći.

“Čeka nas dosta toga važnog u narednom periodu, glasanje za brojne važne zakone, pa i za budžet. Volio bih da svi odgovornije pristupimo ovoj situaciji, da ne dođemo u situaciju da opet imamo privremeno finansiranje ili neko odbije da glasa državni budžet”, kazao je Abazović.

On je, odgovarajući na pitanje da li se obratio Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) u slučaju Pandora papiri, rekao da je Vlada napravila odlične kontakte sa državnom administracijom SAD-a.

“Dio će se odvijati preko Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou, dio preko operativnog tima na čijem je čelu Vanja Ćalović Marković, dio preko Vlade”, naveo je Abazović.

On je dodao da očekuju da sa ključnim spoljnopolitičkim partnerom doći do konkretnih rezultata.

