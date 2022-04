Abazović: Crna Gora spremna da dobije novu vladu

Podgorica, (MINA) – Mandatar Dritan Abazović obavijestio je Skupštinu da je Crna Gora spremna da dobije 43. vladu.

On je, na konferenciji za novinare, rekao da sjednica Skupštine, što se njega tiče, može biti održana sjutra, ali da je realnije da to bude naredne sedmice nakon Vaskra.

Abazović je naveo da su prioriteti vlade dogovor oko nosilaca pravosudnih funkcija, usklađivanje regulative u pravosuđu sa regulativom Evropske unije (EU), zakon o preipitivanju porijekla imovine, koji je spreman i čeka zeleno svjetlo EU, izborna reforma.

On je istakao da su prioriteti i profesionalizacija Državne izborne komisije u skladu sa preporukom OEBS-a, revizija postojećeg stanja u prosvjeti i kulturi i preispitivanje svih kadrovskih rješenja u tim oblastima.

Abazović je rekao da je jedan od prioriteta preispitivanje spornih odluka, dalji nastavak reformi službi bezbjednosti.

Prema njegovim riječima, jedan od prioriteta je i predlaganje Zakona o popisu u skladu sa evropskim standardima.

On je kazao da su među političkim prioritetima nastavak borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije i ispunjavanje privremenih mjerila u poglavljima 23 i 24 kako bi se dobila završna, stvaranje povoljnog ambijenta za nove investicije i zasutavljanje odlaska postojećih investora.

Abazović je naveo da je tu i regulisanje odnosa sa vjerskim zajednicama u skladu sa Ustavom i sagledavanje regionalnih inicijativa u kontekstu ključnog prioriteta – bržeg učlanjenje u EU.

Prema njegovim riječima, ideja je da Crnu Goru odblokiraju i da država dobije funkcionalne institucije.

„Da Crna Gora umjesto političke nestabilnosti dobije stabilnost, da umjesto politčke svađe dobije, uz malo mudrosti, pomirenje“, dodao je Abazović.

On je rekao da nijesu protiv izbora.

„Niko ne smije da bude protiv izbora, ko iole politički život percipira demokratski, ali jesmo protiv izbora bez institucija. Prvo treba da profunkcionšu institucije, prvo vlada, zatim parlament koji je blokiran, a onda sudska vlast da dobije puni mandat“, kazao je Abazović.

