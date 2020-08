Mugoša: Neke partije ne poštuju mjere

Podgorica, (MINA) – Epidemija u Crnoj Gori je pod kontrolom i unazad desetak dana se smiruje, ocijenio je direktor Instituta za javno zdravlje (IJZ) Boban Mugoša i upozorio da jedan dio građana, ali i partija, ne poštuje mjere.

Mugoša je Televiziji Crne Gore kazao da je bilo događaja koji nijesu smjeli da budu održani.

“Imali smo koncerte, svadbe, imali smo litije koje su sve zabranjene, i strah me da će sve to doći za naplatu u periodu od 15 do 20 dana iza tih dešavanja”, rekao je Mugoša.

On je dodao da sve to utiče na život u cijeloj Crnoj Gori.

“Srećom broj oporavljenih stalno raste i sad već smo ispod 1.000. Nadam se da ćemo nastaviti tako i dalje, i u skladu sa time ćemo naravno insistirati na još većem poštovanju mjera, jer jedino one mogu doprinijeti tome da se ova infekcija još više obuzda“, rekao je Mugoša, prenosi portal RTCG.

On je podsjetio da je dozvoljeno okupljanje određenog broja ljudi na političkim skupovima, ali po tačno propisanim uslovima.

“Vidjeli ste da neke partije to poštuju, a neke ne”, kazao je Mugoša.

Na dešavanjima, kako je naveo, može da bude i dvije, ili tri hiljade ljudi, ako se poštuju pravila.

“Pokazuje se da mi propišemo pravila, jedni ih poštuju, ali drugi ne i onda imamo problem sa širenjem infekcije”, rekao je Mugoša.

Prema njegovim riječima, Crna Gora jako vodila računa kako će otvoriti svoje granice.

“Vidite šta se dešava u Hrvatskoj, oni su bili potpuno otvoreni i sad imaju silne probleme. Mi smo vodili računa kako ćemo otvarati granice, procjenjivali rizik kod nas, u zemljama iz kojih smo očekivali najviše gostiju i vodili računa da ne ugrozimo ni goste, ali da gosti ne ugroze ni nas“, kazao je Mugoša.

On je ocijenio da je odgađanje početka školske godine za 1. oktobar jako odgovorna odluka.

“Mislim da je odluka na pravom mjestu. Mi smo procijenili sve aspekte i sve rizike i sve je ukazivalo da je najpametnije da se početak školske godine odloži za oktobar”, naveo je Mugoša.