Mugoša: Epidemiološka situacija veoma ozbiljna

Podgorica, (MINA) – Epidemiološka situacija u Crnoj Gori veoma je ozbiljna i ide ka dramatičnoj, upozorio je direktor Instituta za javno zdravlje (IJZ) Boban Mugoša.

On je pozvao političare, religijske vođe, istaknute kulturne, prosvjetne, sportske i druge ličnosti da utiču na građane da poštuju mjere.

Mugoša je za PR Centar kazao da posljednjih dana rezultati, odnosno analize, koje su se radile u Institutu, govore da je skoro 30 odsto testiranih pozitivno na koronavirus.

„To nije neočekivano i građani dobro znaju kakva je situacija bila u posljednjih dvadesetak dana, koliko su se poštovala pravila. Sada se sve to pokazuje“, rekao je Mugoša.

On je kazao da se nada da su prošli razlozi zbog kojih su se građani okupljali i nijesu poštovali pravila.

„Sada molimo sve one koji mogu da utiču na građane, da pomognu i svojim apelima učine da što više stanovnika zaista primjenjuje sve mjere koje se mjesecima spominju, a koje mogu da učine da situacija postane bolja, odnosno da ne izgubimo kontrolu nad epidemijom, gdje ćemo imati veliki broj oboljelih i umrlih“, poručio je Mugoša.

On je istakao da se mora djelovati i da strahuje da će doći do novog „zaključavanja“, posebno gradova u kojima su indikatori transmisije virusa u lokalnoj sredini izuzetno visoki.

„Što znači da ćemo morati da se vratimo unazad, ne jedan, nego sedam koraka, u mart i april”, ukazao je Mugoša.

Prema njegovim riječima, ovo je prilika da se svi fokusiraju na trenutno najveći problem u Crnoj Gori.

“Posebno imajući u vidu da nam predstoji otvaranje škola, a u isto vrijeme počinju respiratorne infekcije, gdje će se ovaj problem samo umnožiti”, kazao je Mugoša.

On je zamolio i medije da daju dovoljno prostora i da se fokusiraju na mjere koje su upućene stanovništvu.

“A koje, kada se primjenjuju, daju vrlo dobre rezultate“, objasnio je Mugoša.

On je istakao da bi strikno poštovanje mjera 15 do 20 dana moglo da dovede do toga da u Crnoj Gori postoji potpuna kontrola nad epidemijom.

„Zapravo, da je dovedemo do toga da imamo svega nekoliko slučajeva“, rekao je Mugoša.

On je ponovio da građani moraju nositi maske, držati fizičku i socijalnu distancu, voditi računa o higijeni ruku i prostora i da svi koji su zaduženi da omoguće da se poštuju mjere, treba to i da urade.