Galić: Pandemija u stabilnoj fazi ali i dalje potreban oprez

Podgorica, (MINA) – Pandemija koronavirusa je u stabilnoj, niskoj fazi, ali je u posljednjoj sedmici registrovan veći broj zaraženih zbog čega je i dalje potreban oprez, rekao je direktor Instituta za javno zdravlje (IJZ) Igor Galić.

Galić je, u intervjuu Radio Televiziji Crne Gore (RTCG), kazao da je aktivnost virusa u populaciji niska, ali i dalje prisutna, dodajući da je lokalna transmisija i dalje široka.

“Dnevno bilježimo određeni broj pozitivnih slučajeva, koji je u odnosu na prethodne dvije sedmice čak za 20 odsto veći”, naveo je Galić.

Prema ocjeni Galića, trend je u blagom porastu, ali ne bi trebalo izazivati strah.

On je podsjetio da je ukinuta obaveza nošenja maski, dodajući da je zbog toga za očekivati veći broj zaraženih.

“Za sada je pandemija u stabilnoj niskoj fazi, ali i dalje prisutna”, poručio je Galić, prenosi Pobjeda.

On je kazao da su predviđanja o daljem toku pandemije i dalje nepoznanica, ističući da za sada soj koji je u cirkulaciji ne izaziva veliko opterećenje po zdravstveni sistem.

“Međutim, uvijek postoji mogućnost mutacija virusa, zbog toga smo još svi oprezni. Zamolio bih građane da i oni budu oprezni, a rizične grupe da se i dalje pridržavaju mjera” naveo je Galić.

