U opreznom trgovanju Wall Street blago porastao

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu se u srijedu trgovalo oprezno, jer ulagači nijesu željeli da rizikuju nakon objave zapisnika s nedavne sjednice čelnika Federalnih rezervi (Fed), a uoči objave kvartalnih poslovnih rezultata tehnološkog diva Nvidie.

Dow Jones ojačao je 0,13 odsto na 38.612 bodova, a za toliko je porastao i S&P 500 i dostigao 4.981 poen. Nasdaq indeks oslabio je 0,32 odsto na 15.580 bodova, prenosi Hrporfolio.

Na najvećoj svjetskoj berzi vladao je oprez, jer je zapisnik sa sjednice američke centralne banke pokazao da njene čelnike zabrinjavaju rizici koji bi nastali ako prerano smanje kamatne stope i da nijesu sigurni do kada bi kamate trebalo da ostanu povišene.

Nedavno su cijene dionica na Wall Streetu snažno rasle, jer su se ulagači nadali da će Fed ove godine agresivno smanjiti kamate, počevši od sjednice u martu No, mart više niko ni ne spominje, a nakon objave zapisnika, na tržištu prevladava mišljenje da smanjenja kamata najvjerovatnije neće biti prije juna.

Ulagači su bili oprezni i zbog toga što su čekali poslovne rezultate Nvidie.

Nakon zatvaranja tržišta, taj proizvođač čipova obavijestio je o većim nego što se očekivalo prihodima i zaradi u posljednjem prošlogodišnjem tromjesečju, pa je cijena dionice Nvidie u produženom trgovanju skočila više od šest odsto i nadoknadila sve gubitke od prethodnih dana.

I na većini evropskih berzi cijene dionica su porasle. Doduše, londonski FTSE indeks oslabio je 0,73 odsto na 7.662 boda, no frankfurtski DAX ojačao je 0,29 odsto na 17.118 poena, a pariski CAC 0,22 odsto na 7.812 bodova.

