U misiji ODIHR-a 14 dugoročnih i 100 kratkoročnih posmatrača

Podgorica, (MINA) – U posmatračkoj misiji OEBS-ove Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) za predsjedničke izbore 19. marta biće angažovano 14 dugoročnih i 100 kratkoročnih posmatrača, rekao je šef misije ODIHR-a Tomas Meceris.

Kako je saopšteno iz Državne izborne komisije (DIK), povodom održavanja predstojećih predsjedničkih izbora, predsjednik DIK-a Nikola Mugoša, sekretar Nikola Dedeić, član Milisav Ćorić i dio zaposlenih Službe Komisije sastali su se sa Mecerisom i članovima misije.

“Meceris je informisao predstavnike DIK-a da će posmatračka misija uključivati 14 dugoročnih posmatrača i angažovanje 100 kratkoročnih posmatrača u cilju praćenja izbornog procesa i izbornog dana”, navodi se u saopštenju.

On je kazao da je zainteresovan za funkcionisanje opštinskih izbornih komisija u kojima izborni proces nije okončan, odnosno nijesu proglašeni konačni rezultati izbora.

Kako se navodi, Mugoša je Mecerisa informisao o aktivnostima DIK-a u susret predsjedničkim izborima, ističući transparentnost rada DIK-a i dosadašnju saradnju sa Misijom OEBS-a u Crnoj Gori, ODIHR-om, kao i civilnim sektorom.

Mugoša je saopštio da je DIK potvrdila jednu kandidaturu predsjedničkog kandidata Andrije Mandića.

On je obavijestio predstavnike misije da je DIK donijela mišljenje u vezi funkcionisanja izbornih komisija u opštinama u kojima nijesu proglašeni konačni rezultati izbora kao i izbornim komisijama čiji je mandat istekao.

“Dedeić i Ćorić su iskazali spremnost za saradnju sa predstavnicima Misije ODIHR-a i upoznali ih sa izazovima i obavezama koje ima Državna izborna komisija i organi za sprovođenje izbora u susret predsjedničkim izborima”, navodi se u saopštenju.

“Na kraju razgovora zaključeno je da je potrebno da DIK i ODIHR kontinuirano održavaju blisku saradnju i razmjenjuju informacije o funkcionisanju DIK-a i organa za sprovođenje izbora tokom sprovođenja aktivnosti u ovom izbornom procesu”, navodi se u saopštenju.

