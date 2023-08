Španija prvak svijeta

Podgorica, (MINA) – Ženska fudbalska reprezentacija Španije novi je prvak svijeta.

Španija je danas u Sidneju, u finalnom meču, savladala Englesku 1:0.

Odlučujući pogodak postigla je kapiten Olga Karmona u 29. minutu.

To je španskoj selekciji prva titula svjetskog prvaka.

Španija je bila bolja od aktuelnih evropskih šampionki, imala je više šansi i posjed lopte.

Obje ekipe pogodile su po jednom okvir gola, u 16. minutu prečku je pogodila Loren Hemp, a u prvom minutu nadoknade prvog poluvrmena lopta je udarila u stativu poslije šuta Salme Paraljuelo.

Španija je imala priliku da udvostruči prednost u 69. minutu, kada je poslije upotrebe VAR tehnologije dosuđen jedanaesterac nakon što je Kira Volš igrala rukom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS