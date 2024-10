Sjutra humanitarni marš povodom Dana VCG

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo odbrane (MOD) i Vojska Crne Gore (VCG) organizovaće sjutra humanitarni marš sa ciljem podrške Centru za ranu razvoj Kliničkog centra (KCCG), u susret proslavi 7. oktobra – Dana VCG. Kako je najavljeno iz Ministarstva, maršuta će voditi od Trga nezavisnosti do zgrade Centra za rani razvoj na Zabjelu, a svi zainteresovani građani su pozvani da se pridruže i podrže tu humanitarnu akciju. U saopštenju se navodi da, pored učešća u maršu, građani mogu da doniraju sredstva za podršku Centru za rani razvoj uplatom na žiro račun Kliničkog centra Crne Gore (530-1866-41) uz naznaku “Vojska Crne Gore Centru za rani razvoj”. “Pozivamo sve zainteresovane da nam se pridruže i podrže našu inicijativu u skretanju pažnje na važnost pružanja pomoći djeci sa smetnjama u razvoju”, naveli su iz Ministartsva.

