Rovčanin: Koalicija Demokrata i pokreta URA temeljni stub buduće vlade

Podgorica, (MINA) – Koalicija okupljena oko Demokratske Crne Gore i Građanskog pokreta URA predala je Državnoj izbornoj komisiji listu za učešće na vanrednim parlamentarnim izborima, čiji je nosilac lider Demokrata Aleksa Bečić.

Funkcioner Demokrata Nikola Rovčanin rekao je da je ta koalicija temeljni stub buduće vlade.

“Spremni smo i odlučni da, sa svim pro-evropskim partnerima, nastavimo putem prosperita i konačno uvedemo Crnu Goru u Evropsku uniju”, rekao je Rovčanin.

On je kazao da tu listi čini kadrovska reprezentacija koja je superiorna na političkoj sceni Crne Gore.

Kako je naveo, listu čini više od 90 odsto visokoškolca, devet doktora, sedam magistara ali i “veliki broj novih lica koji su prepoznali mogućnost političkog života”.

“Što je najvažnije, tu listu čine hrabri ljudi koji su odlučni i koji donose hrabre odluke. A hrabre odluke su definitivno potrebne Crnoj Gori”, rekao je Rovčanin.

Politička direktorka GP URA Ana Novaković Đurović navela je da listu čine iskusni političari ali i nova lica koja će dati dodatnu vrijednost političkom životu Crne Gore.

Ona je rekla da vjeruje da će se ta koalicija širiti i da će skupljati progresivne snage.

“Cilj nam je da Crna Gora bude sljedeća članica EU. Pozivamo sve koji dijele te vrijednosti da u perspektivi budu dio ovog bloka za koji sam sigurna da će biti ključni faktor političkih dešavanja u Crnoj Gori”, rekla je Novaković Đurović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS