Održan protest protiv nasilja u Beogradu, zatražene ostavke

Beograd, (MINA) – U Beogradu je ispred Narodne skupštine organizovan protest Srbija protiv nasilja, sa kojeg su okupljeni zahtijevali momentalnu smjenu svih članova Regulatornog tela za elektronske medije i ministara unutrašnjih poslova i prosvjete, kao i direktora Bezbjednosno-informativne agencije (BIA).

Pored toga, zatraženo je hitno ukidanje emitovanja rijaliti programa i emisija koje promovišu nasilje, agresiju i nemoral na televizijama sa nacionalnom frekvencijom, prenosi portal Radio-televizije Srbije (RTS).

Skup ispred Narodne skupštine, koji je organizovalo više opozicionih partija i organizacija, počeo je minutom ćutanja, nakon čega se okupljenim građanima obratila nastavnica srpskog jezika Marina Vidojević koja je pročitala zahtjeve nadležnima.

Okupljeni zahtjevaju momentalnu smjenu svih članova Regulatornog tela za elektronske medije, hitno ukidanje emitovanja rijaliti programa i emisija koje promovišu nasilje, agresiju i nemoral na televizijama sa nacionalnom frekvencijom.

Okupljeni su zatražili i zabranu štampanih medija koji svojim sadržajem promovišu nasilje i agresiju, objavljuju lažne vesti i krše novinarske kodekse, smjenu rukovodstva RTS zbog emitovanja programa koji promovišu nasilje, kriminal i agresiju, oduzimanje nacionalne frekvencije televizijama Pink i Hepi zbog kršenja zakona i promocije nasilja.

Na protestu je zatražena i smjena ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića, ministra prosvjete Branka Ružića i šefa BIA-e Aleksandra Vulina, kao i održavanje sjednice Narodne skupštine na kojoj će se razmotriti odgovornost Vlade Srbije i bezbjednosna situacija u zemlji u najkraćem mogućem roku.

Vidojević je kazala da je rok za ispunjavanje zahtjeva do petka.

Građani su se nakon čitanja zahtjeva uputili u protestnu šetnju prema Vladi Srbije.

Protest pod nazivom Sve mora da stane počeo je u 18 časova protestnim skupom na Trgu slobode u Novom Sadu, nakon čega su okupljeni građani krenuli u komemorativnu šetnju do Varadinskog mosta gdje će građani poslati cvijeće Dunavom za Beograd.

Građani su se okupili i u centru Kraljeva.

