O Brajen: Politička stabilnost važan preduslov daljeg razvoja

Podgorica, Davos, (MINA) – Politička stabilnost je važan preduslov daljeg razvoja Crne Gore, rekao je pomoćnikom državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država (SAD) za Evropu i Aziju, Džejms O Brajen dodajući da je popis stanovništva primjer postojanja demokratskih kapaciteta.

O Brajen se sastao danas sa premijerom Milojkom Spajićem na marginama Svjetskog ekonomskog foruma sastanku u Davosu.

Kako je saopšteno iz premijerovog kabineta, O Brajenom je pozdravio rezultate 44. Vlade i kazao da SAD snažno podržavaju napore Crne Gore na planu integracije u Evropsku uniju (EU).

O Brajen je istakao da veoma dobri rezultati Vlade na planu unutrašnje stabilnosti utiču i na očigledno intenziviranje evropske integracije.

“Organizacija popisa stanovništva je izuzetan primjer političkog sazrijevanja i postojanja demokratskih kapaciteta – to je model kako treba pristupati brojnim važnim pitanjima”, poručio je O Brajen.

On je, kako se navodi, kazao da je politička stabilnost važan preduslov daljeg razvoja, i da to već prepoznaju američka administracija i privreda koja sve više pokazuje interesovanje za investiranje u Crnu Goru.

„Članstvo u NATO-u je prednost Crne Gore i svojevrsna garancija sigurnosti, koja je važna kako za građane tako i za investitore”, kazao je on.

Spajić je upoznao O Brajena sa planovima Vlade na daljem razvoju Crne Gore sa posebnim akcentom na oblasti energetike i infrastrukture.

On je istakao da će Vlada nastojati da u kratkom periodu stvori uslove za pokretanje kapitalnih projekata u tim oblastima što će, kako je istakao, imati efekte na jačanje ekonomije i ukupni standard građana.

„Ušli smo u politiku da promijenimo stvari na bolje. Želimo da se Crna Gora razvija i da uskoro vidimo rezultate tog rada. Na tom planu potrebna nam je podrška naših međunarodnih partnera, posebno SAD”, poručio je premijer.

Saopšteno je da su sagovornici razmijenili mišljenje o prilikama u regionu i ocijenili da Crna Gora, kao država članica NATO-a i zemlja koja prednjači na putu članstva u EU, ostaje važan faktor stabilnosti te da je infrastrukturno povezivanje strateški važno za razvojnu perspektivu Zapadnog Balkana.

Dodaje se da je na sastanku ocijenjeno da će Spajićeva posjeta Vašingtonu biti dobra prilika za intenziviranje kontakata na najvišem nivou, posebno u pravcu konkretizacije saradnje na projektima od obostranog interesa.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS