Milatović: Partijski RTCG spinuje kontekst mog odgovora

Podgorica, (MINA) – Predsjednik države Jakov Milatović kazao je da partijski kontrolisana Radio Televizija Crne Gore (RTCG) spinuje kontekst njegovog odgovora na pitanje novinarke Javnog servisa, stavljajući ga u neistinit okvir.

On je rekao da svako ko pogleda snimak jasno vidi da je govorio na nivou principa.

“Bez bilo kakvog omalovažavanja, braneći i njeno pravo, ali i pravo svakog građanina i građanke, na objektivan i nezavisan Javni servis, koji to danas nažalost opet nije”, naveo je Milatović u objavi na društvenoj mreži X.

On je poručio da je sloboda medija u Crnoj Gori nešto što će kao predsjednik uvijek i svugdje braniti, uz podsjećanje da je odgovornost i novinarska etika cilj kome društvo mora težiti.

“Nema pune slobode medija sa partijski kontrolisanim RTCG-om”, dodao je Milatović.

