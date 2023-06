Milatović: Bajramska poruka je poruka mira i tolerancije

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović čestitao je Kurban bajram svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti u Crnoj Gori, uz želju da taj veliki praznik provedu u zdravlju i veselju, okruženi porodicom i prijateljima.

Milatović je u čestitki naveo da je bajramska poruka uvijek poruka mira i tolerancije, i da je kao takva važna za crnogorsko društvo u cjelini.

On je kazao da ta poruka podsjeća na vrijednosti koje baštini Crna Gora, bogatstvo raznolikosti, međusobno uvažavanje i razumijevanje, i iznad svega solidarnost i zajedništvo.

„Neka blagi dani pred nama donesu mir i radost svima“, poručio je Milatović.

