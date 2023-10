Krvavac: Vlade će biti, uprkos orkestriranim obmanama

Podgorica, (MINA) – Vlada na čelu sa Milojkom Spajićem biće formirana, uprkos orkestriranim obmanama, poručio je funkcioner Pokreta Evropa sad (PES) Branko Krvavac.

“Orkestrirana akcija obmana i neistina, koja se ovih dana plasira pod dirigentskom palicom onih kojima je opsesija mandatar Spajić, pokazuje samo koliko ih zanima stabilnost, prosperitet i evropski put naše države“, naveo je Krvavac u saopštenju.

On je kazao da „oni kojima je Spajić opsesija“ čine sve da se produbi kriza u državi, da se ne odmrzne EU proces i da ne bude 44. Vlade, na čijem formiranju se, kako je naveo, odgovorno i posvećeno radi.

„Moram da razočaram neodgovorne i sujetne – biće Vlade na čelu sa Milojkom Spajićem“, istakao je Krvavac.

Prema njegovim riječima, uzalud orkestrirani nastupi, barikade i mine.

„Kao i pokušaji da se naredbe nalogodavaca predstave “ličnim mišljenjem” zloupotrijebljenih pojedinaca“, dodao je Krvavac.

