Građani najmanje vjeruju partijama, najviše zdravstvenom sistemu

Podgorica, (MINA) – Građani u Crnoj Gori najviše povjerenja imaju u zdravstveni sistem, a najmanje u političke partije, pokazalo je istraživanje Centra za monitoring i istraživanje (CEMI) i agencije MINA.

Istraživanje je sprovedeno od 5. do 22. marta, na uzorku od 961 ispitanika.

Povjerenje u zdravstveni sistem iskazalo je 44,6 odsto ispitanika, dok je samo 10,4 odsto reklo da ima povjerenja u političke partije.

Srpska pravoslavna crkva (SPC) nalazi se na drugom mjestu sa 40,7 odsto ispitanika koji su kazali da u nju imaju povjerenja, zatim obrazovni sistem sa 38,3 i Vojska Crne Gore (VCG) sa 38,1 odsto.

U Svjetsku zdravstvenu organizaciju (SZO) povjerenja ima 35,3 odsto, a u Ujedinjene nacije 34,6.

Istraživanje je pokazalo da 33,7 odsto ispitanika ima povjerenja u Delegaciju Evropske unije (EU) u Crnoj Gori, a u sistem socijalne zaštite 33,4 odsto.

Policija uživa povjerenje 29,5 odsto ispitanika, Vaseljenska patrijaršija 29, nevladine organizacije (NVO) 28,6 odsto, a NATO 27,9.

U predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića povjerenje ima 23,3 odsto ispitanika, a slijede Skupština sa 17,2, tužilaštvo 16,7 i sudstvo 16,2 odsto.

U Crnogorsku pravoslavnu crkvu (CPC) povjerenja ima 15,7 odsto ispitanika, a u Vladu 13,7 odsto.

Istraživanje je pokazalo da više od 50 odsto ispitanika nema povjerenja u tužilaštvo, predsjednika države, sudstvo i Vladu.

Da nema povjerenja u tužilaštvo kazalo je 55,2 odsto ispitanika, 51,8 odsto nema povjerenja u predsjednika, 51,6 u sudstvo, a u Vladu 51,4 odsto.

U Skupštinu povjerenja nema 47,6 odsto ispitanika, u CPC 47,4, a u političke partije 44,3 odsto.

Slijede NATO i policija, kojima ne vjeruje 34,9, odnosno 34 odsto ispitanika.

U Delegaciju EU u Crnoj Gori povjerenja nema 29,2 odsto ispitanika, u UN njih 28,8 odsto, a slijede VCG sa 27,2 odsto, SPC 26,4, sistem socijalne zaštite 26,3 i obrazovni sistem sa 24 odsto.

U SZO, prema rezultatima istraživanja, povjerenja nema 23,2 odsto ispitanika, a u NVO 22,7 odsto.

U zdravstveni sistem nema povjerenja najmanji broj ispitanika, odnosno njih 21,7 odsto.

Najveću prosječnu ocjenu povjerenja u institucije dobila je SPC, sa ocjenom 3,29.

Na drugom mjestu nalazi se zdravstveni sistem čije povjerenje su ispitanici u prosjeku ocjenili 3,24, a slijede sa 3,12 obrazovni sistem, 3,11 SZO, VCG i sistem socijalne zaštite sa po 3,04 i UN sa prosječnom ocjenom tri.

Povjerenje ispitanika u Delegaciju EU u Crnoj Gori prosječno je ocijenjeno sa 2,99, a u Vaseljensku patrijaršiju sa 2,96.

Ispitanici su povjerenje u policiju prosječno ocijenili sa 2,79, u NATO sa 2,59, predsjednika 2,44, Skupštinu 2,42, političke partije 2,41, sudstvo 2,36, Vladu 2,32, tužilaštvo 2,31, dok je najslabije ocijenjeno povjerenje u CPC sa 2,21.

Najveći broj ispitanika zadovoljan je radom Ministarstva zdravlja, njih 38,3 odsto.

Radom Ministarstva finansija i socijalnog staranja zadovoljno je 34,6 odsto ispitanika, a ekonomskog razvoja 32,5 odsto.

Istraživanje je pokazalo da je 27,1 odsto ispitanika zadovoljno radom Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, a 26,6 odsto Ministarstvom unutrašnjih poslova (MUP).

Radom ministarstava odbrane i kapitalnih investicija zadovoljno je 25,6, odnosno 22,6 odsto ispitanika.

Više od 20 odsto ispitanika zadovoljno je i radom predsjednika, kao i ministarstava poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, javne uprave, digitalnog društva i medija, i vanjskih poslova.

Radom predsjednika zadovoljno je 22,3 odsto ispitanika, Ministarstva poljoprivrede 22,2, javne uprave njih 20,5, a vanjskih poslova 20,4 odsto ispitanika.

Slijede Skupština, čijim radom je zadovoljno 17,9 odsto ispitanika, Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava 16,8 i ekologije, prostornog planiranja i urbanizma sa 16,4 odsto.

Radom premijera Zdravka Krivokapića zadovoljno je 14,5 odsto ispitanika, Vlade 14,1, a potpredsjednika Vlade Dritana Abazovića 13,8 odsto.

Radom političkih partija zadovoljno je 8,9 odsto ispitanika.

Najveći broj ispitanika, njih 54,8 odsto nije zadovoljno radom Abazovića, a slijede predsjednik sa 53,1 odsto, premijer sa 51,4, političke partije 45 i Skupština sa 43,3 odsto.

Radom ministarstava ekologije i pravde, ljudskih i manjinskih prava nije zadovoljno 36,7, odnosno 36,3 odsto, a slijede ministarstva vanjskih poslova sa 36,1 odsto, prosvjete, nauke, kulture i sporta 33 i poljoprivrede 32,7 odsto.

Više od 30 odsto ispitanika nije zadovoljno ni radom Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija, njih 31,4 odsto, a slijede resori unutrašnjih poslova sa 28, 5 odsto, odbrane 28,3, kapitalnih investicija 27,9 i ekonomskog razvoja 26 odsto.

Po 25 odsto ispitanika nije zadovoljno radom ministarstava finansija i socijalnog staranja i zdravlja, a najmanje ispitanika nezadovoljno je radom Vlade, odnosno njih 14,1 odsto.

Najveću ocjenu zadovoljstva institucijama dobilo je Ministarstvo zdravlja, koje su ispitanici prosječno ocijenili sa 3,13.

Slijede ministarstva finansija i socijalnog staranja sa 3,09, ekonomskog razvoja 3,03, odbrane i unutrašnjih poslova sa 2,87 i kapitalnih investicija 2,86.

Ispitanici su zadovoljstvo u Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta prosječno ocijenili sa 2,82, resor poljoprivrede sa 2,77, javne uprave 2,76, a vanjskih poslova 2,67.

Kada su u pitanju ministarstva, najmanju prosječnu ocjenu ispitanika dobili su sa 2,62 Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava i Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma sa 2,6.

Ispitanici su zadovoljstvo Skupštinom prosječno ocijenili 2,5, predsjednikom 2,44, partijama 2,41, a Vladom i premijerom 2,34.

Zadovoljstvo potpredsjednikom Vlade je najslabije je ocijenjeno, i prosječno iznosi 2,28.

