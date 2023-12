Gojković objavio spisak za EP

Podgorica, (MINA) – Selektor vaterpolo reprezentacije Crne Gore, Vladimir Gojković, objavio je spisak igrača koji će nastupiti na Evropskom prvenstvu.

Crnogorski vaterpolo predstavljaće Dejan Lazović,

Draško Brguljan, Aljoša Mačić, Kanstantsin Averka, Jovan Vujović, Vlado Popadić, Aleksa Ukropina, Đuro Radović, Miroslav Perković, Vladan Spaić, Dušan Matković, Vasilije Radović, Petar Tešanović, Marko Mršić i Stefan Vidović.

Evropsko prvenstvo u Hrvatskoj počeće 4. januara, a Crna Gora će igrati u grupi A, u Dubrovniku.

Prvi rival je Francuska (4. januar, 17.00), slijedi duel sa Španijom (6. januar, 17.45) i na kraju sa Hrvatskom (8. januar, 20.15).

Direktan plasman u četvrtfinale izboriće dvije prvoplasirane selekcije u grupi.

