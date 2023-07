Eurokup – Burg, Litkabelis, Šljonsk i Kluž rivali Budućnosti

Podgorica, (MINA) – Francuski Burg, litvanski Litkabelis, poljski Šljonsk i rumunski Kluž kompletirači su B grupu Eurokupa, u kojoj će igrati i Budućnost Voli, odlučeno je žrijebom.

Ranioje je bilo poznato da će rivali podgoričkom timu u grupi biti Gran Kanarija, Ulm, Turk Telekom, Aris i Trento.

Crnogorski predstavnik žrijeb je čekao iz drugog šešira na osnovu rezultata iz tri posljednje sezone.

Rivali u A grupi biće Hapoel Tel Aviv, Huventud, Cedevita Olimpija, Pariz, Venecija, Volvs, Bešiktaš, Hamburg Tauers, Prometej i London.

Po dvije prvoplasirane ekipe iz obje grupe direktno će u četvrtfinale, dok se timovi koji zauzmu pozicije od trećeg do šestog mjesta igrati osminu finala.

U prve dvije runde nokaut faze igraće se po jedan meč, a u polufinalu i finalu na dvije pobjede.

Trener podgoričkog tima, Petar MIjović, podsjetio je da su rivalu njegovom timu u grupi finalisti Eurokupa iz prethodne sezone, ekipe koje sa istim ambicijama ulaze i u ovu sezonu.

“Gran Kanarija i posebno Turk Telekom, koji je jedna od rijetkih ekipa koja je u odmakloj fazi sklapanja rostera, gdje su i pojedini evroligaški igrači već tamo. Ulm koji nas je prethodne sezone savladao i koji je u konkurenciji Bajerna, Albe, Bona bio prvak Njemačke što dovoljno govori o ambicijama i kvalitetu koji imaju”, rekao je Mijović.

On je ocijenio da na prvi pogled grupa djeluje dosta ujednačeno, uz dva favorita.

“Sigurno da ćemo tražiti svoje šanse za visok plasman u grupi. Mi moramo da se usresrijedimo za ono što je za nas najbitnije – da u vremenu ispred nas sastavimo dobar tim, tim koji će biti kompetitivan, koji će biti takmičarski i koji će iz utakmice u utakmicu postavljati svoje ambicije za sezonu”, rekao je Mijović.

