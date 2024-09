Dukaj: Kapacitet NVO se mora iskoristiti

Podgorica, (MINA) – Ekspertiza nevladinih organizacija (NVO) može značajno pomoći organima lokalne uprave da razviju adekvatne lokalne politike, kazao je ministar javne uprave Maraš Dukaj.

On je, na završnoj ReLOaD2 regionalnoj konferenciji u Podgorici, rekao da se kapacitet NVO mora iskoristiti, jer samo na taj način crnogorsko društvo može postati društvo koje pripada Evropskoj uniji (EU).

Iz Kancelarije Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori saopšteno je da je konferencija, posvećena jačanju saradnje između lokalnih vlasti i civilnog društva, okupila više od stotinu predstavnika lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva sa Zapadnog Balkana, kao i predstavnika ministarstava i EU.

Dukaj je naveo da ekspertiza NVO može značajno pomoći organima lokalne uprave da razviju adekvatne lokalne politike, na zadovoljstvo građana.

To se, kako je dodao, odnosi na cijeli region.

“Posebno me raduju inicijative poput programa ReLOaD2. Zato je ovo prilika da zahvalim EU na podsticanju dobrih praksi kroz konkretne aktivnosti, kao i lokalnim samoupravama na aktivnom učešću u projektu“, kazao je Dukaj.

Šef Sektora za saradnju u Delegaciji EU u Crnoj Gori, Ingve Engstrom, dodao je da je ovo dugoročan proces.

„Transparentni kriterijumi za korišćenje javnih sredstava jačaju partnerstva na lokalnom nivou i poboljšavaju kvalitet neophodnih reformi za proces pristupanju EU, a ReLOaD2 je napravio impresivne rezultate u tom pogledu“, rekao je Engstrom.

Kako je saopšteno, program ReLOaD2, koji EU finansira sa 12,63 miliona EUR, a sprovodi UNDP, obuhvata 62 lokalne samouprave širom Zapadnog Balkana.

Iz Kancelarije UNDP-a u Crnoj Gori su rekli da je tokom protekle četiri godine realizovano više od 470 projekata NVO, od kojih je korist imalo više od 70 hiljada građana u regionu.

“Aktivnosti su sprovedene u raznim sektorima koje su lokalne vlasti prepoznale kao važne prioritete, čime je region približen ispunjavanju uslova za transparentnost u procesu pristupanja EU”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su jedan od projekata realizovale NVO ORO iz Danilovgrada i Udruženje slijepih iz Podgorice, koji su tokom konferencije izveli kratku koreografiju kao dio svog projekta.

Marko Savićević iz NVO ORO istakao je da su se odlučili na saradnju, kako bi osigurali proaktivno učešće djece i mladih sa invaliditetom, dok su istovremeno obogatili kulturni život centralne regije jedinstvenim izvođenjima tradicionalnih pjesama.

„Zahvaljujući programu ReLOaD2 ne samo da smo stekli nove edukatore, izvođače folklora i kvalitetnu muzičku produkciju, već smo naučili i kako da pišemo složene projekte i da ih pravilno implementiramo“, kazao je Savićević.

Zbog toga se, kako je dodao, raduje novoj fazi programa ReLOaD i sličnim inicijativama u zajednici.

Šefica Sektora za pregovore o susjedstvu i proširenju Evropske komisije, Enrika Chiozza, rekla je da je saradnja između opština i lokalnih organizacija temelj za održiv rast i razvoj širom Zapadnog Balkana.

Važno je, kako je poručila, iskoristiti trenutak proširenja kako bi proces demokratizacije bio inkluzivan i istinski reprezentativan.

“Podsticanjem inicijativa na lokalnom nivou, poput programa ReLOaD, NVO i lokalne vlasti mogu stvoriti dinamičniji i odgovorniji sistem koji doprinosi stvarnom napretku u regionu“, navela je Chiozza.

Iz UNDP-a su rekli da je snažan fokus na uključivanje mladih takođe bio centralna tema završne ReLOaD2 regionalne konferencije.

“Prepoznajući ključnu ulogu mladih u oblikovanju budućnosti Zapadnog Balkana, program ReLOaD2 je sproveo niz aktivnosti usmjerenih na osnaživanje mladih i stvaranje atraktivnijih manjih zajednica za život”, kaže se u saopštenju.

Te inicijative, kako su rekli iz UNDP-a, uključivale su programe obuka, stažiranja, grantove za akcije mladih i podršku preduzetničkim idejama.

“Napori programa u angažovanju mladih stvorili su značajne mogućnosti za njihovo uključivanje u lokalno upravljanje i izgradnju zajednica, doprinoseći ukupnom razvoju regiona”, kaže se u saopštenju.

Stalna predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori Ekaterina Paniklova ukazala je na važnost osnaženih i informisanih mladih ljudi za jake lokalne zajednice.

„Podsjetiću na zabrinjavajuće rezultate da više od polovine mladih iz Zapadnog Balkana sebe vidi u inostranstvu u narednih deset godina”, navela je Paniklova.

Ona je rekla da je, s tim u vezi, kroz program osmišljen niz aktivnosti sa mladima, kako bi manje zajednice postale poželjnija mjesta za život – obuke, programi stažiranja, grantovi za akcije i biznis ideje.

“ReLOaD2 je kreirao mnoge dobre prakse i primjere uključivanja mladih, koje se nadamo da ćemo prenijeti u narednu fazu programa“, dodala je Paniklova.

