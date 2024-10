DFC: Pozivanje na američki zakon ustaljena dezinformacija proruskih proksija

Podgorica, (MINA) – Pozivanje koalicije Za budućnost Crne Gore (ZBCG) na američki Zakon o registraciji stranih agenata (FARA) je već ustaljena dezinformacija proruskih proksija širom Evrope, kazali su iz Digitalnog forenzičkog centra (DFC).

Iz koalicije ZBCG ranije su saopštili da će se predlog zakona o agentima stranog uticaja zasnivati na američkom modelu i da njime neće biti zabranjeno djelovanje bilo koje nevladine organizacije (NVO).

“Pozivanje koalicije ZBCG na američki FARA zakon je već ustaljena dezinformacija proruskih proksija širom Evrope”, navodi se u saopštenju DFC-a.

Iz DFC-a su rekli da proruski proksiji koriste postojanje tog Zakona da u svojim državama realizuju agendu koja je u suprotnosti sa demokratskim vrijednostima i sprovedu autoritarne tendencije, gušeći slobodu civilnog društva i ograničavajući djelovanje nezavisnih medija i NVO.

“Nakon izglasavanja Zakona o stranim agentima u Gruziji, zagovornici njegovog donošenja su pokušali da relativizuju njegove diskriminatorske i antievropske odredbe, upoređujući ga sa američkim Zakonom o registraciji stranih agenata”, kaže se u saopštenju.

Iz DFC-a su naveli da, u osnovi, zakon o agentima stranog uticaja koji propagiraju proruski i prosrpski proksi akteri različito definiše pojam agent od američkog FARA zakona.

FARA zakon, kako su kazali, nastao je 1938. godine sa ciljem suzbijanja nacističke, a kasnije boljševičke propagande.

Iz DFC-a su rekli da su amandmani na taj zakon ciljano kreirani da targetiraju pranje novca, korupciju, terorizam i zaobilaženje sankcija.

Taj Zakon, kako su naveli, ne obavezuje organizacije civinog društva da se registruju isključivo na osnovu finansiranja iz inostranstva.

Iz DFC-a su rekli da taj zakon, takođe, ne cenzuriše niti kažnjava one koji se ne slažu sa politikama ili praksama vlade Sjedinjenih Američkih Država (SAD), bilo da su u pitanju NVO ili strane vlade.

Taj zakon, kako su kazali, ne ograničava lobiranje ili zagovaranje u SAD-u, niti sprečava NVO da primaju strano finansiranje.

“Ne nameće nepraktične terete, ili drakonske kazne tim organizacijama, niti SAD zahtijevaju invazivne i pretjerano detaljne informacije o svim zaposlenima koji rade za organizacije koje su podložne američkom zakonu FARA”, naveli su iz DFC-a.

Prema njihovim riječima, zakon po mjeri rusko-srpskih proksija, kao u Gruziji, targetira NVO sektor i neprofitne organizacije koje su u protekle dvije decenije radili na poboljšanju svih segmenta društva, od zaštite ljudskih prava, borbe protiv korupcije i stranog malignog uticaja.

Kako su kazali iz DFC-a, cilj autoritarnih režima je da koristeći to zakonsko rješenje dodatno zarobe društvo i ugase sve disonante tonove.

Oni su ukazali da da u Crnoj Gori već postoji Zakon o nevladinim organizacijama koji obavezuje domaće i strane NVO da se upišu u registar i koji daje zakonski okvir za djelovanje NVO u zemlji.

“Međutim, proruski i prosrpski politički i medijski proksiji često targetiraju civilni sektor u Crnoj Gori u cilju kreiranja ambijenta straha i nesigurnosti. Incijativa ZBCG je naredni korak kojim teže da uguše kritičare vlasti”, rekli su iz DFC-a.

