Agenda održivog razvoja i proces pristupanja podsticaj razvoju društva

Podgorica, (MINA) – Agenda održivog razvoja i proces pristupanja Evropskoj uniji (EU) komplementarni su procesi i predstavljaju snažan podsticaj razvoju crnogorskog društva.

To je ocijenjeno na sastanku potpredsjednika Vlade Crne Gore i ministra vanjskih poslova, Ervina Ibrahimovića sa vršiocem dužnosti rezidentnog koordinatora Ujedinjenih nacija (UN) u Crnoj Gori, Dijegom Soriljom.

Ibrahimović je poželio uspjeh Sorilji, navodeći da je uvjeren da će tokom njegovog mandata uspješna saradnja sa Sistemom UN u Crnoj Gori biti nastavljena i dodatno ojačana.

“Posebno je istakao važnost ralizacije brojnih programa i projekata koji doprinose demokratizaciji i razvoju države u cijelini, uključujući Okvir UN za održivi razvoj za period 2023-2027, kao i Fond UN za ubrazni razvoj Crne Gore”, kaže se u saopštenju.

Sorilja je pohvalio posvećenost Crne Gore očuvanju i promociji vrijednosti UN-a, sa akcentom na zaštitu ljudskih prava.

On je poručio da su UN spremne da nastave da pružaju podršku u daljem razvoju Crne Gore.

Ibrahimović je razgovarao i sa šeficom Programske kancelarije Savjeta Evrope u Crnoj Gori, Lejlom Dervišagić.

Ibrahimović je, kako se navodi, ukazao na važnu ulogu Savjeta Evrope u sprovođenju reformskih procesa u Crnoj Gori, koji doprinose reformama na evropskom putu, kao ključnom vanjskopolitičkom prioritetu Crne Gore.

On je istakao da je važan i potencijal koji nosi predstojeće predsjedavanje Komitetu ministara Savjeta Evrope u periodu 2026-2027, tokom kojeg će Crna Gora pružiti doprinos i još jednom potvrditi privrženost ciljevima i vrijednostima najstarije evropske političke organizacije.

“Dervišagić je saradnju sa Crnom Gorom ocijenila veoma dobrom, istakavši da se, kao rezultat zajedničkih napora, može govoriti o značajnom napretku Crne Gore u oblastima koje su u fokusu SE – vladavini prava, borbi protiv diskriminacije i zaštiti prava ranjivih grupa, kao i slobodi izražavanja”, navodi se u saopštenju.

Ona je podsjetila je na brojne projkete koji su, u navedenim oblastima, u toku, i imaju za cilj da ojačaju demokratske kapacitete i procese u Crnoj Gori.

