Nije zabilježen povećan broj težih slučajeva gripa

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori nije zabilježen veći broj teških slučajeva obolijevanja od sezonskog grupa, u odnosu na situaciju prije pandemije koronavirusa, rekao je Direktor Instituta za javno zdravlje (IJZ) Igor Galić.

On je, na konferenciji za novinare sa direktoricom Evropskog centra za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti (ECDC), Andreom Amon, kazao da sezonski grup tokom pandemije nije pokazivao svoje aktivnosti, pa je od od 2020. do prošle godine broj oboljelih bio smanjen.

Kako je naveo, razlog tome su epidemijske mjere, nošenje maski, socijlna distanca, izbjegavanje boravka u zatvorenom prostoru, ali i biološke kompeticije samih virusa.

“Međutim, kako pandemija posustaje, oslobađa se i oslobađa se i virus gripa, odnosno influence, kao prirodni tok preživljavanja svih virusa. Za očekivati je povećani broj slučajeva”, rekao je Galić.

On je naveo da virus pokazuje sposobnosti da više ugrozi zdravlje pacijenata, s obzirom na to da stanovništvo već tri godine nije imalo kontakt sa njim.

Galić je kazao da imunitet nakon obolijevanja od influence nije stalan i da se gubi vremenom.

“Iz tih razloga oni koji su oboljeli od influence imaju neke teže simptome, odnosno teže ga podnose. Mi nemamo podatke o većem broju teških slučajeva – sa upalom pluća i onih koji su hospitalizovani ili smrtnih slučajeva, u odnosu na situaciju prije pandemijskih godina. Situacija je stabilna u tom pogledu”, saopštio je Galić.

On je rekao da je država još u oktobru nabavila vakcine protiv gripa, i da ni sada nije kasno da se građani vakcinišu, ali da je neophodno da prođu tri sedmice da bi se stvorio imunitet.

Galić je kazao da se blizu IJZ-a gradi zgrada Operativnog Centra za javno-zdravstvene hitne situacije, navodeći da je riječ o donaciji Evropske komisije i Evropske unije.

“To je cjelokupan sistem, dakle ne samo zgrada, već sistem koji će uključivati vrlo specifičan detaljan informacioni sistem koji će prikupljati informacije iz svih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori u realnom vremenu”, naveo je Galić.

On je kazao da im je cilj da pruže što bolji odgovor ukoliko nastane javno-zdravstvena prijetnja, odnosno neka vrsta biološkog akcidenta ili zarazne bolesti.

Galić je rekao da će, zahvaljujući tom sistemu, imati informacije koliko je postelja slobodno, koliko ljekara u kojim bolnicama radi, koje lijekove i medicinska sredsta imaju, kao i da će te informacije brzo prenijeti donosiocima odluka.

“Izgradnja je započeta krajem prošle, a trebalo bi da se završi do kraja ove godine. Cjelokupan sistem bi trebalo da bude aktivan do kraja naredne godine”, saopštio je Galić.

On je kazao da ih ove godine očekuje uspostavljanje standardnih i operativnih procedura, nabavka softvera i hardvera i uvezivanje cjelokupnog sistema.

Kako je Galić naveo, očekuje ih dosta posla ali je siguran da će sve planirane aktivnosti i sprovesti.

“Uz izgradnju Kabineta za patogene biološke sigurnosti 3, kao i izgradnju Infektivne klinike u Kliničkom centru i Laboratorije za prevenciju trovanja, imaćemo zaokruženi sistem brzog odgovora na biološke i hemijske hazarde u zemlji”, kazao je Galić.

Govoreći o pandemiji koronavirusa, on je podsjetio na karavane imunizacije, gdje građani mogu da se informišu o svim pitanjima vezano za imunizaciju, kao i da se vakcinišu.

“Pandemija još nije odjavljena, na dnevnom nivou još prikazujemo brojeve slučajeva. Smrtnih ishoda imamo daleko manje nego u prethodne tri godine, ali svakako pokušavamo da zaštitimo najstarije građane”, rekao je Galić.

On je kazao da je u Crnoj Gori povećan broj roditelja koji su odlučili da svoju djecu vakcinišu MMR vakcionom.

“Upravo je hospitalizacija i neželjena dejstva morbila, roditeljima dala sugestiju da vakcinišu svoju djecu”, naveo je Galić.

Kako je kazao, cilj je da se vakciniše što veći broj djece prije raspusta, jer je moguće da će putovati u regione koji su trenutno pogođeni epidemojom malih boginja.

Galić je rekao i da su jutros, sa direktoricom ECDC-a Andreom Amon, posjetili labaratoriju centra za medicinsku mikrobiologiju.

Kako je naveo, cilj njene posjete je prvenstveno podrška i unapređenje zdravlja u Crnoj Gori.

Amon je saopštila je da ECDC od 2010. godine radi u Crnoj Gori, kao i da pružaju podršku državama koje su zaintresovane da pristupe Evropskoj uniji (EU).

“Kolege iz Crne Gore su veoma uključenje u saradnju i doprinose radu koji sprovodimo u državama Zapadnog Balkana”, rekla je Amon.

Ona je kazala da ove sedmice imaju obuku za preko 30 predstavnika država Zapadnog Balkana, ali i iz Evrope, o podizanju nivoa svijesti o rizicima od hemijskih, bioloških i nuklearnih prijetnji.

Prema njenim riječima, predstavnici ECDC-a i IJZ-a trenutno razgovaraju o mogućnostima podrške Crnoj Gori, kako bi se unaprijedila i pratila antimikrobna rezistencija, kao i podizanja svijesti o njoj.

“Jutros smo posjetili laboratorije, i impresionirana sam opremom ali i spremnošću i uključenošću zaposlenih, koji uspostavljaju osnove i temelje za unapređenje upravljanja ovakvim situacijama u javnom zdravstvu”, saopštila je Amon.

