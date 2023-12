Živković: Partijski izbori demonstriraće koheziju i snagu DPS-a

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DSP) iskoristiće stranačke izbore da predstavi novu strategiju, pokaže koheziju i pripremi se za vrlo izvjesne političke promjene koje će predvoditi, stvarajući evropsku Crnu Goru, poručio je vršilac dužnosti predsjednika DPS-a Danijel Živković.

Kako je saopšteno iz DPS-a, u Baru su sinoć održane sjednice Opštinskog i Izvršnog odbora partije, na kojima su razmatrane aktuelne društveno-političke teme i status pripremnih aktivnosti za unutarpartijske izbore.

Živković je na sjednicama ukazao da se bliže partijski izbori.

“To je prilika koju ćemo iskoristiti da predstavimo novu strategiju, pokažemo koheziju i pripremimo se za vrlo izvjesne političke promjene koje ćemo predvoditi, stvarajući evropsku Crnu Goru”, rekao je Živković.

Na sjednici je, kako su naveli iz DPS-a, zaključeno da ta partija jeste i da će biti zdrava politička porodica u Crnoj Gori.

Živković je kazao da je danas svako dovoljno odgovoran da podnese odgovornost ako je učinio nešto negativno, ako je bilo loših praksi iz prethodnog perioda.

“Mi smo danas ovdje i spremni smo da ponesemo odgovornost čuvanja i vođenja države za bolji život svih građana Crne Gore”, istakao je Živković.

Govoreći o popisu, Živković je rekao da je DPS još jednom pokazala svoju političku principijelnost i odlučnost da brani postulate demokratije u Crnoj Gori, koliko god se neki trudili da ih obesmisle.

On je kazao da su zahvaljujući DPS-u obezbijeđene mogućnosti pune kontrole procesa u okvirima Crne Gore.

“Pokazali smo da, kada za to postoje politička svijest i spremnost, u svojoj kući možemo dogovoriti sve i afirmisati vrijednosti za koje se i zalažemo, a to su multikulturalnost, multietničnost i multikonfesionalnost”, kazao je Živković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS