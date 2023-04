Živković: Osvježićemo našu političku ponudu novim licima i energijom

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) će, u kampanji za predstojeće izbore, svojom izbornom listom pokazati građanima da predstavlja najozbiljnijeg i najodgovornijeg aktera na političkoj sceni, sa jasnom politikom i postavljenim ciljevima, poručio je vršilac dužnosti predsjednika te stranke, Danijel Živković.

On je, prilikom obilaska opštinskih odbora u Šavniku, Žabljaku i Pljevljima, kazao da će to biti jedna osvježena politička ponuda, sa novim licima i novom energijom.

„Vidjećete koliko obrazovanih, sposobnih i vrijednih ljudi imamo, spremnih da se uhvate u koštac sa svim problemima koji su preplavili naše društvo“, rekao je Živković.

On je, kako je saopšteno iz DPS-a, kazao da aktuelna vlast nije sposobna da rješava probleme, već samo iznalazi izgovore.

“Već skoro tri godine upravljaju državom, i onda, kada se društvo susretne sa ogromnom erupcijom nasilja, oni ne razmišljaju kako to da riješe, kako da se suprotstave jednoj narastajućoj i ozbiljnoj pojavi, nego traže izgovor kako da se opravdaju, da oni nijesu krivi“, naveo je Živković.

Prema njegovim riječima, DPS će za probleme da ponudi rješenja, koja će dati pozitivan efekat.

Živković je rekao da sjeverna regija države mora da postane motor razvoja Crne Gore.

On je istakao da su strani turisti koji dolaze u Crnu Goru sve više fascinirani prirodnim ljepotama sjevera.

“Moramo da završimo projekte koje smo započeli i da pokažemo kako je bogato priroda obdarila Crnu Goru, da je to naš resurs, koji će nam omogućiti da se predstavimo u najboljem svetlu, ali i da živimo mnogo bolje”, kazao je Živković.

Kako je naveo, poljoprivreda i agroturizam moraju da imaju bolju razvojnu šansu.

„Pokrenuli smo značajne projekte na sjeveru, ono što je izostalo jeste adekvatan tretman prema razvoju ozbiljnog potencijala poljoprivrede i agroturizma. Sjever treba oživjeti“, poručio je Živković.

On je kazao da je sjever ostao van interesovanje dvije prethodne vlade, i da je trebalo završiti započete projekte.

„Oni su izvor prosperiteta i razvoja ovog djela naše države, i to ćemo sigurno sve realizovati do kraja”, zaključio je Živković.

