Živković: Neposredni partijski izbori povećaće odgovornost prema bazi

Podgorica, (MINA) – Neposredni izbori partijskog rukovodstva povećaće odgovornost javnih predstavnika partije prema bazi i omogućiti da se čuje stav svih članova, poručio je vršilac dužnosti (v.d.) predsjednika Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković.

On je na sjednici pljevaljskog odbora stranke, održanoj u četvrtak, kazao da će DPS prvi put organizovati neposredne izbore za predsjednika i potpredsjednike partije na kojima će svi članovi imati pravo glasa.

“Na taj način ćemo još bolje čuti vaš stav, i povećati odgovornost svih javnih predstavnika naše partije prema bazi”, kazao je Živković.

Kako je saopštenoiz DPS-a, Živković je rekao da je obaveza rukovodstva partije da članove i aktiviste što više uključi u proces donošenja odluka i svakodnevni unutarpartijski život.

“U narednom periodu odgovornost na svim nivoima partije mora biti na mnogo većem nivou, kako bi se na adekvatan način pripremili za promjene koje će uslijediti na političkoj sceni”, kazao je Živković.

On je istakao da se na takav način organizuje izbor najužeg partijskog rukovodstva, zbog želje da članovi i aktivisti partije budu što više uključeni u proces donošenja odluka.

“Mini-izborni štabovi i mjesni odbori, odnosno naša partijska baza, ključna su snaga DPS-a”, poručio je Živković.

Oni su, kako je naveo, najzaslužniji što nije uspio plan da se DPS slomi i svede na ispod deset odsto podrške.

“Zahvaljujući vama i ljudima poput vas širom Crne Gore, mi smo i na prethodnim parlamentarnim izborima ostvarili rezultat koji nam je omogućio da danas, kao partija, pojedinačno imamo najviše poslanika u Skupštini Crne Gore”, kazao je Živković.

On je dodao da će predstojeći izbori potvrditi snagu i jedinstvo DPS-a.

