Živković: Koaliciju Zajedno na sastanku sa Milatovićem predstavljaće Dizdarević

Podgorica, (MINA) – Potpredsjednik Demokratske partije socijalista (DPS) Abaz Dizdarević predstavljaće koaliciju Zajedno na sastanku predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića sa predstavnicima lista koje učestvuju na parlamentarnim izborima.

Vršilac dužnosti predsjednika DPS-a i nosilac liste “Zajedno! Za budućnost koja ti pripada”, Danijel Živković, uputio je Milatoviću pismu i zahvalio na pozivu za sastanak, koji će sjutra biti održan u Vili Gorica.

„Imajući u vidu činjenicu da ste i sami na čelu jednog od političkih subjekata koji učestvuje na predstojećim izborima, smatram da bi sastanak u formatu koji ste predložili mogao da se protumači i kao funkcionerska kampanja i da kao takav ne bi suštinski doprinio demokratizaciji društva“, kazao je Živković.

On je rekao da je moguće i da bi podstakao nove sumnje u iskrenost namjera Milatovića.

„Međutim, poštujući instituciju koju predstavljate, a željeći da ostane maksimalno konstruktivna, koaliciju Zajedno će na sastanku predstavljati Dizdarević, koji će zastupati naše stavove, navedene djelimično i u pismu“, naveo je Živković.

On je kazao da cijeni napore Milatovića usmjerene ka početku dijaloga o tako važnim pitanjima koja se tiču izborne problematike.

„Kao što Vam je sigurno poznato, upravo partije koje čine koaliciju Zajedno u prethodnom su periodu, u više navrata, inicirale razgovore na tu temu među parlamentranim strankama“, rekao je Živković.

On je naveo da, nažalost, drugi politički subjekti nijesu pokazali dovoljnu zainteresovanost za usklađivanje izbornog zakonodavstva sa dobrim evropskim praksama i preporukama koje bi vodile ka unapređenju stanja u toj oblasti.

Živković je dodao da su upravo ti subjekti insistirali na pomenutim pitanjima dok su bili u opoziciji.

„Smatramo da je ta tema i ključna za demokratski kapacitet našeg društva. Još jednom Vam zahvaljujem na pozivu i vjerujem da ćemo i ubuduće sarađivati na dobro Crne Gore i njenih građana“, navodi se u pismu.

