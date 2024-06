Živković: DPS iz opozicije drži lekciju vlasti kako se bori za svoje ideale

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) iz opozicije drži lekciju vlasti kako se bori za svoje ideale i neće posustati da stremi tom cilju, kazao je lider te stranke Danijel Živković.

On je otvorio stranačku izbornu konferenciju, na kojoj su birani članovi nikšićkog Opštinskog odbora.

Živković je, kako je saopšteno iz DPS-a, rekao da snaga stranke nije samo u vrijednostima njihove politike, već u ljudima koji su ostali vjerni i dosljedni Crnoj Gori i politici koju sprovodi.

On je kazao da masovnost onih koji su došli da isprate Opštinsku izbornu konferenciju pokazuje da je stranka daleko od toga da će nestati sa političke scene, „kao što su pojedini prognozirali, misleći da su simpatizeri DPS-a okupljeni oko privilegija“.

„Jasno nam je da imamo nesposobnu i zlonamjernu političku konkurenciju, koja hoće da sruši našu državu, i da su se populisti i nacionalisti udružli u istom naumu, a preko puta sebe imaju ljude koji su ostali vjerni i dosljedni ideji savremene, nezavisne i samostalne Crne Gore“, dodao je Živković.

Zato, kako je naveo, DPS bilježi tako dobre rezultate u Budvi, u Andrijevici.

„A oni bilježe konstantan pad podrške. Iz opozicije držimo lekciju vlasti kako se bori za svoje ideale i nećemo posustati da stremimo tom cilju”, poručio je Živković.

Živković je kazao da ih sve zajedno u Nikšiću čeka važan izborni izazov, i da će politička borba biti jednako značajna kao ona iz 2021. godine.

“U Beogradu je skovan plan da se Nikšiću treba slomiti kičma građanskoj i savremenoj Crnoj Gori, da to bude prva etapa gdje se treba furiozno obračunati sa Crnom Gorom da bi došli do njenog nestanka“, naveo je Živković.

On je kazao da je u Nikšiću „sa onih 41 odsto zaustavljen nacionalizam“.

„Zato opet moramo iz Nikšića poslati opomenu onima koji misle da se preko Nikšića mogu obračunavati sa Crnom Gorom“, rekao je Živković.

On je kazao da je Nikšić uvijek bio perjanica prkosa, ponosa i inata, neko ko se nije dao ni prodati ni predati.

„Nemam sumnju da ćemo odbraniti Nikšić i preko njega Crnu Goru. Zato nas čeka naporan rad na terenu svakog dana, a najveći teret moraju podnijeti funkcioneri partije. Tako se jedino može doći do pobjede”, rekao je Živković.

