Zirojević: Suverenističke partije da sruše Vladu

Podgorica, (MINA) – Suverenističkim partijama preostaje samo da napuste i sruše Vladu premijera Dritana Abazovića, a sve osim toga značilo bi zatvaranje očiju pred klasičnom izdajom Crne Gore i njenih vitalnih državnih interesa, kazale su Socijaldemokrate (SD).

Portparol SD-a Nikola Zirojević rekao je da je nevjerovatno koliku spremnost da trpe, ne samo na svoju štetu, već i na štetu države, pokazuju iz nove većine.

“Danas su doživjeli da ih predsjednik Vlade u kojoj obavljaju važne funkcije nazove “grupicom ekstremista unutar Vlade”, dodajući da im nije do “Temeljnog ugovora, nego do Europola””, navodi se u saopštenju.

Zirojević je poručio kolegama iz nove većine da sami protumače šta je time Abazović htio da kaže.

“Riješenost izdajničkog predsjednika Vlade Abazovića da po svaku cijenu potpiše ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, koji ne predstavlja ništa drugo do izdaju Crne Gore i njenih državnih interesa, mora naići na adekvatnu reakciju suverenističkih partija koje su unutar Vlade, ili joj daju podršku u parlamentu”, kaže se u saopštenju.

Zirojević je rekao da 43. Vlada, nažalost, djeluje tačno onako kako su iz SD-a predvidjeli.

On je ocijenio da su nemoćne partije koje su predstavljene kao zaštitnice crnogorskih interesa u Vladi.

Zirojević je kazao da Vladom upravljaju Abazović i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladmir Joković, sprovodeći, kako je rekao, jasno zacrtanu agendu koju su dobili od mentora.

“U ovakvoj situaciji, kada izdajnik Abazović Crnoj Gori priprema veću štetu od one koju je uspio da napravi Zdravko Krivokapić sa njegovim apostolima, suverenističkim partijama preostaje samo jedno – da napuste i zajedno sa nama sruše izdajničku Vladu i Abazovića pošalju u ružnu političku prošlost države”, kaže se u saopštenju.

Sve osim toga, kako je rekao Zirojević, značilo bi zatvaranje očiju pred klasičnom izdajom Crne Gore i njenih vitalnih državnih interesa.

