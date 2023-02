Zirojević: Pobjeda Đukanovića u drugom krugu izvjesna

Podgorica, (MINA) – Lider Demokratske partije socijalista i aktuelni predsjednik države Milo Đukanović ima najveće šanse da pobijedi u drugom krugu predsjedničkih izbora, ocijenio je portparol Socijaldemokrata (SD) Nikola Zirojević.

On je, u emisiji Pressing na Gradskoj Televiziji, kazao da očekuje mirnu izbornu kampanju i da će Đukanović pobijediti, ako ne u prvom, onda u drugom krugu.

“Dvije i po godine živimo tešku političku realnost. Nalazimo se u političkom haosu i ne smijemo dozvoliti da institucija Predsjednika bude zloupotrijebljena na način na koji se zloupotrebljavaju svi drugi državni resursi od 30. avgusta do danas”, rekao je Zirojević.

SD se, kako je naglasio, vodio interesom države, i stoga su odlučili da podrže Đukanovića.

“Protekle dvije i po godine dijaspora je na udaru zbog toga što se onima koji od tada vladaju ne sviđa ono što govore i rade”, naveo je Zirojević.

On je istakao da je njegovanje dobrih odnosa sa dijasporom izuzetno važno za državu.

“I po zakonu imaju jednako pravo da izađu na izbore i izaberu onog kandidata za kojeg misle da je najbolji”, dodao je Zirojević, prenosi Gradski portal.

Prema njegovim riječima, dolazak crnogorske dijapsore jedan je od najvećih strahova onih koji vladaju od 30. avgusta 2020. godine.

Zirojević je, govoreći o podršci influenseru za predsjedničke izbore, naveo da potpisi podrške nekome ko nema nikakvog državničkog iskustva govore o razočarenju građana u političare.

On je kazao da je politička scena u Crnoj Gori srozana.

“Ako deset hiljada građana podrži potpisom kandidata koji je u ovoj oblasti amater, to govori o tome da se Crna Gora nalazi u velikom problemu i da mi koji se bavimo politikom moramo i te kako da se zapitamo šta građane navodi da daju potpis takvom kandidatu”, naveo je Zirojević.

On je kazao da očekuje da danas budu izabrane sudije Ustavnog suda.

Zirojević je rekao da ne očekuje da će 44. Vlada biti formirana.

“Očekujem da će se, nakon izbora Đukanovića za predsjednika, Skupština raspustiti ili će joj biti skraćen mandat i da nas onda u relativno kratkom roku očekuju vanredni izbori na kojima će Crna Gora dobiti novu, stabilnu, evropsku parlamentarnu većinu i Vladu zasnovanu na tim vrijednostima”, naveo je Zirojević.

On je rekao da je premijer Dritan Abazović pokazao “da je sve osim prozapadno orijentisan političar”.

“On radi samo za interese Beograda i Moskve, a protivno interesima Crne Gore”, naveo je Zirojević.

On je kazao da je odgovornost za disfunkcionalnost države na onim ljudima koji su formirali prvo jednu, a onda i drugu neuspješnu Vladu koje su, kako je ocijenio, radile sve suprotno interesima Crne Gore.

Prema riječima Zirojevića, Vlada, koja nema legitimitet i podržava je devet poslanika, donosi najbitnije odluke u državi.

“Ko god sačinjavao Vladu koja će biti formirana nakon vanrednih izbora, imaće mnogo posla da ispravi sve greške koje su napravile prethodne dvije, utvrdi sav kriminal i nepočinstva koja su se dešavala i vrati Crnu Goru na put sa kojeg je skrenuta 30. avgusta”, rekao je Zirojević.

