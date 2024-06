Zirojević: Na dnevni red uvrstiti rezoluciju o osudi zločina Izraela u Palestini

Podgorica, (MINA) – Poslanik Socijaldemokrata (SD) Nikola Zirojević predložio je da se na dnevni red današnje sjednice Skupštine uvrsti Predlog rezolucije o osudi zločina Izraela u Palestini.

On je kazao da misli da je, nakon svega što je crnogorska i svjetska javnost vidjela, suvišno obrazlagati potrebu za usvajanjem te rezolucije.

„Za dopunu dnevnog reda devete sjednice Prvog redovnog zasijedanja u ovoj godini, koja je zakazana za danas, predložio sam Prijedlog rezolucije o osudi zločina Izraela u Palestini“, naveo je Zirojević na društvenoj mreži X.

