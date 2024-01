Zirojević: Iniciraćemo kontrolno saslušanje Ivanovića

Podgorica, (MINA) – Klub poslanika Socijaldemokrata (SD) iniciraće kontrolno saslušanje ministra vanjskih poslova Filipa Ivanovića pred Odborom za međunarodne odnose i iseljenike, povodom prisustva poslanika i javnih funkcionera iz Crne Gore proslavi Dana Republike Srpske (RS), najavio je poslanik SD-a Nikola Zirojević.

On je, na konferencijii za novinare, rekao da je prisustvom brojnih predstavnika iz Crne Gore proslavi Dana RS poslata poruka kakav je stav dijela vladajuće većine po pitanju teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine (BiH).

„Naše sumnje da je ovo stav cjelokupne parlamentarne većine, potvrđuje to što se Ivanović od ovog nije ogradio“, kazao je Zirojević, prenosi Pobjeda.

On smatra da je Ivanović bio dužan da uputi izvinjenje ambasadoru BiH u Crnoj Gori.

Ivanović je, kako je naveo Zirojević, u obavezi da članove Odbora za međunarodne odnose i iseljenike i javnost informiše šta je uradio kako bi potvrdio vanjskopolitički kurs Crne Gore.

„Proslava neustavnog dana RS je flagrantno kršenje ovih obaveza Crne Gore. Ne može se u Briselu pričati jedna priča, a ovakvim djelovanjem pokazivati potpuno drugačija vanjska politika“, rekao je Zirojević.

On je kazao da Pokret Evropa sad i premijer Milojko Spajić i te kako mogu reagovati na ovakvo ponašanje i da su to bili dužni da urade.

„Očekujemo da ce inicijativa dobiti većinu. Potrebna su nam četiri poslanika u Odboru da bi se saslušanje održalo“, naveo je Zirojević.

