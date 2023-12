Žerka Hodža: Uspjeh Crne Gore na EU putu donijeće korist cijelom Zapadnom Balkanu

Podgorica, (MINA) – Uspjeh Crne Gore na evropskom putu donijeće korist cijelom Zapadnom Balkanu, ocijenila je ambasadorka Kosova u Crnoj Gori Arijana Žerka Hodža.

Ona je to kazala tokom razgovora sa potpredsjednikom Vlade Crne Gore za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove, Aleksom Bečićem.

Kako je saopšteno iz Bečićevog kabineta, Žerka Hodža je naglasila istorijske, političke i međuljudske veze samih građana koje povezuju dvije države i zahvalila Crnoj Gori za podršku brojnim integracionim i reformskim procesima.

“Ona je konstatovala da će uspjeh Crne Gore na evropskom putu donijeti korist Kosovu i cijelom Zapadnom Balkanu, ne samo na nivou razmjene iskustava, već i zato što će Crna Gora sa te pozicije lakše moći da pomogne svojim susjedima”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, Žerka Hodža je posebno istakla neophodnost saradnje na polju bezbjednosti, uzimajući u obzir zajedničke granice i potrebu za zajedničkim djelovanjem u suprotstavljanju organizovanom kriminalu.

Bečić je potvrdio stoprocentno opredjeljenje Crne Gore za proevropski i prozapadni kurs, naglašavajući važnost jačanja saradnje sa susjednim zemljama.

“Od međusobne saradnje zemalja Zapadnog Balkana, dobrih odnosa, ekonomske, političke, pomoći u integracionim procesima i drugih oblika saradnje, svi zajedno imamo koristi, od drugačijih pristupa postoji samo šteta”, naglasio je Bečić.

On je dodao da je “formula vrlo jednostavna” i da put saradnje, dijaloga i dogovora nema alternativu.

“Njegovo uvjerenje da bi ulazak Crne Gore u evropsku porodicu država donio značajnu korist ne samo našem društvu, već i cjelokupnom Zapadnom Balkanu, ogleda se u činjenici da je zajednički prosperitet ključ za uspješnu budućnost”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, Bečić je, u kontekstu bezbjednosnog sektora, naglasio važnost hrabrih pojedinaca, časnih i vrijednih koji su spremni na beskompromisnu borbu protiv kriminalnih struktura kako bi država pobijedila, a državne instituicje se očistile od tih pošasti.

On se, kako se navodi, osvrnuo na uspješno riješeno pitanje predstojećeg popisa uz obezbjeđivanje najvećih kontrolnih mehenizama u istoriji Crne Gore, ističući važnost jačanja demokratskih kapaciteta i transparentnosti crnogorske vlasti.

„Kada imamo izgrađene i ojačane institucije i kada o vladavini prava govorimo pod imperativom, stvaramo ambijent u kom se kriminalne grupe ne mogu snalaziti i postižemo vidljive rezultate, čime doprinosimo stabilnosti i sigurnosti”, zaključio je Bečić.

