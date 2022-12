Zelenski: Pomoć je investicija u globalnu bezbjednost

Vašington, (MINA) – Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski zahvalio se američkim zvaničnicima i narodu na podršci i pomoći toj državi, govoreći na zajedničkoj sjednici oba doma Kongresa Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i poručio da to nije milostinja nego investicija u globalnu bezbjednost.

„Privilegija je što sam ovdje“, rekao je Zelenski, kojeg su članovi Kongresa dočekali gromoglasnim aplauzom, prenosi Glas Amerike.

Govoreći o ruskom napadu na Ukrajinu, Zelenski je naveo da su ulozi u tom konfliktu mnogo veći od sudbine Ukrajine, dodajući da je riječ o testu za demokratiju širom svijeta.

„Ova bitka ne može biti zamrznuta ili odložena, ne može se ignorisati. Ova borba će definisati svijet u kojem će živjeti naša djeca i unuci”, rekao je Zelenski.

On je govorio o tome da je ruska vojska nadmoćnija po količini opreme, ali da se Ukrajina odupire, uz napomenu da je američka podrška ključna u tome.

Predsjednik Ukrajine je kazao da se nada da će Kongres nastaviti da pomaže toj državi i u narednoj godini, označivši je kao tačku preokreta.

„Američka pomoć nije milostinja. To je investicija u globalnu bezbjednost“, rekao je Zelenski.

Zelenski je Kongresu poklonio zastavu svoje zemlje koju su mu prilikom nedavne posjete poklonili i potpisali branioci grada Bahmuta, koji se mjesecima nalazi pod žestokim ruskim udarima.

Od predsjedavajuće Predstavničkog doma Nensi Pelosi zauzvrat je dobio američku zastavu koja je u srijedu bila postavljena na Kapitol.

„Pobijedićemo jer smo ujedinjeni. Ukrajina, Amerika i čitav slobodni svijet“, završio je Zelenski obraćanje Kongresu SAD.

Zelenskog je u Bijeloj kući primio američki predsjednik Džozef Bajden.

“Nikada nećete biti sami. Svjesni smo da (Vladimir) Putin nema namjeru da zaustavi ovaj besmisleni rat”, poručio je Bajden tokom zajedničkog obraćanja medijima.

On je najavio da će SAD pomoći Ukrajini sa dodatnih 1,8 milijardi USD, koje će obuhvatati odbrambeni raketni sistem Patriot.

Bajden je objasnio da se radi o odbrambenoj pomoći, a ne eskaliranju sukoba.

