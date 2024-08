Zekić: Preokret se zalaže za punu integrisanost osoba sa invaliditetom

Podgorica, (MINA) – Preokret se zalaže za punu društvenu integrisanosti osoba sa invaliditetom (OSI), a za to je potreban čitav niz mjera, kazao je član Preokreta Nikola Zekić.

Prema riječima Zekića, OSI se, u svim segmentima svakodnevnog života, suočavaju sa raznim problemima.

“Kako bi se ovaj hronični problem rješavao na sistemski način nužno je, kako na državnom tako i na lokalnom nivou snažiti instrumente smanjenja ekonomske zavisnosti, socijalna davanja moraju biti izjednačena i usaglašena sa životnim standardom”, smatra Zekić.

On je dodao da je potrebno da lična invalidnina bude omogućena većem broju OSI.

Zekić je ocijenio da izmjenama zakona treba povećane kazne poslodavcima, za koje se utvrdi da osobu nijesu zaposlili zbog invaliditeta.

“Poželjno je i da nevladine organizacije koje se bave osobama sa invaliditetom, budu izdvojene kao prioritetna i posebna kategorija u konkursima za projekte i pristup fondovima koji bi trebalo da crpe sredstva iz oporezivanja kladionica, lutrije i uopšte igara na sreću, koja je praksa nekada postojala, ali je ukinuta”, rekao je Zekić.

On je kazao da kroz ta dva primjera ukazuju na put grananja i dograđivanja sistema koji će OSI omogućiti da žive dostojanstveno.

“I da uistinu budu produktivni građani društva, ne uprkos svom invaliditetu, već zbog toga što za to imaju uslove i sistemsku podršku”, dodao je Zekić.

On je poručio da je sistem onoliko i učinkovit i pravedan koliko omogućava svim građankama i građanima da iskažu svoje potencijale.

“A ne da ih isključuje na bilo koji način iz društvenog, kulturnog, ali i privrednog života zajednice. Treba nam preokret u tom pravcu”, zaključio je Zekić.

