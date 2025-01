Zdravstveni sistem na usluzi svakom pojedincu i porodici na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Zdravstveni sistem na usluzi je svakom pojedincu i porodici na Cetinju, saopštili su iz Ministarstva zdravlja i poručili građanima Prijestonice da nijesu sami.

„Povodom tragičnog događaja koji je zadesio našu Prijestonicu, a koji će ostaviti duboki trag na mentalno zdravlje građanki i građana Cetinja, obraćamo se danas njima sa porukom da zdravstveni sistem i sve službe zdravstvene zaštite stoje na raspolaganju za svaku vrstu pomoći“, kazali su iz Ministarstva.

Kako su naveli iz tog resora, njihov glavni prioritet je briga za ljude i njihovo zdravlje.

Oni su kazali da su odmah po izbijanju nesreće nadležne službe, svi zdravstveni radnici, posebno oni na terenu, pripadnici Hitne medicinske pomoći, doma zdravlja, opšte bolnice Danilo Prvi, kao i zaposleni u Kliničkom centru Crne Gore pružili svoju nesebičnu pomoć.

„Razumijemo da je javnost uznemirena i da želi odgovore, i sasvim smo sigurni da odgovori od struke neće izostati, ali u ovim trenucima tuge i uznemirenosti podsjećamo da je snaga naše zajednice u međusobnoj podršci“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je cijela Crna Gora, a naročito grad Cetinje, pred velikim izazovom.

„I mi se nadamo da ćemo zajednički uspjeti da prevaziđemo ovu tragediju. Građani Cetinja nijesu sami, i narednih dana, dok god to bude bilo potrebno, zdravstveni sistem će biti na usluzi svakom pojedincu i porodici na Cetinju“, poručili su iz Ministarstva.

Kako su naveli, taj resor je, zajedno sa kolegama iz Kliničkog centra Crne Gore (KCCG), prije svega Klinike za psihijatriju, inicirao sastanak sa timom profesora Milana Latasa, direktora Klinike za psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije .

„Koji su nam svojim savjetima i prijedlozima, a koje su nažalost stekli na terenu u sličnim situacijama, pomogli da donesemo plan postupanja u narednom periodu koji će javnosti, a prije svega građanima Cetinja, biti predočen“, dodaje se u saopštenju.

Iz Ministarstva zdravlja su kazali da su saglasni da će, prije svega u narednim danima, biti neophodna psihološka podrška svima – pojedincima, porodicama, kao i svima onima koji su na bilo koji način bili sudionici događaja.

S tim u vezi je, kako su naveli, Radna grupa kojom koordiniše Ministarstvo, u saradnji sa udruženjima psihijatara i psihologa Crne Gore, organizovalo timove za psihološku podršku.

„Timovi će biti na raspolaganju svim građanima i građankama Cetinja, svakoga dan od sedam do 19 sati. U slučaju da je pomoć potrebno pružiti i nakon navedenog perioda, zdravstvene ustanove Prijestonice Cetinje će organizovati sanitarni prevoz prema KCCG, gdje će moći da razgovaraju sa dežurnim ljekarima“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je istovremeno u planu i uspostavljanje SOS linije, na kojoj će biti moguće potražiti pomoć i podršku od stručnih lica u svakom trenutku, a o detaljima će javnost biti uskoro obaviještena.

„Molimo vas da se ne ustručavate da potražite pomoć ili da ohrabrite svoje najmilije da to učine“, poručili su iz Ministarstva.

Kako su naveli, usaradnji sa lokalnom zajednicom, institucijama, gradonačelnikom Cetinja, obrazovnim institucijma, Crvenim krstom, nevladinim organizacijama, Regionalnom kancelarijom Unicefa za Crnu Goru, planirane su i druge aktivnosti, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena.

Iz Ministarstva su kazali da će psihološka podrška i pomoć biti ponuđene i zaposlenima svih službi u Prijestonici.

Takođe je, kako su naveli, sugerisano svim menadžerima javno-zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori da u narednim danima organizuju rad svojih Centara za podršku mentalnom zdravlju, sa ciljem pružanja posttraumatske podrške građanima, bez zakazivanja, a po ugledu na KCCG.

„Apelujemo na solidarnost i odgovornost svih članova zajednice. Molimo medije i građane na obazrivost u dijeljenju informacija, kako bismo izbjegli dodatnu uznemirenost. Budimo jedni uz druge i podržimo one kojima je pomoć najpotrebnija“, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS