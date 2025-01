Zbog protesta zatvaraju nekoliko ulica u Podgorici

Podgorica, (MINA) – U Podgorici će večeras, tokom javnog okupljanja koje organizuje neformalna grupa „Kamo Śutra“, biti zatvoreno nekoliko ulica, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da će tokom protesta, čiji je početak najavljen za 19 sati i 30 minuta, biti zatvoreni bulevari Svetog Petra Cetinjskog i Stanka Dragojevića, kao i Ulica Karađorđeva.

Iz policije su kazali da će te ulice biti otvarane shodno procjeni rukovodilaca obezbjeđenja.

Neformalna grupa „Kamo Śutra“ najavila je da će, nakon protesta ispred Ministarstva unutrašnjih poslova, okupljeni šetnjom otići do zgrade Vlade.

