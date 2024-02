Zbog neodgovornosti premijera i Vlade ispaštaju djeca, prosvjetari i roditelji

Podgorica, (MINA) – Djeca, prosvjetari i roditelji danas ispaštaju zbog nepoštovanja zakona, nesposobnosti, neodgovornosti i bahatosti premijera Milojka Spajića, ministarstva prosvjete i finansija, saopšteno je iz Građanskog pokreta (GP) URA.

Iz URA-e kazali da je na primjeru problema uvećanja zarada prosvjetarima u skladu sa potpisanim Granskim kolektivnim ugovorom najbolje došla do izražaja Spajićeva politika zanemarivanja najvećih problema u društvu.

Kako su naveli iz te partije, Spajić uporno izbjegava da se pozabavi tim problemom, aktuelizovanim već nekoliko mjeseci.

“Rezultat toga danas je haotično stanje u prosvjeti, a štrajkove najavljuju i radnici u zdravstvu, javnoj upravi i pravosuđu zbog sličnog problema – nepoštovanja stečenih prava”, kaže se u saopštenju GP URA.

Oni su upitali dokle će se Spajić, kao premijer, ponašati neodgovorno prema državi, društvu i institucijama sistema.

“To je posao za koji je plaćen i za koji su mu građanke i građani na izborima dali mandat”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS